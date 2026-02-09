تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
30 قتيلاً في حادث سير مروّع.. شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:41
أودى حادث سير مروّع وقع، الأحد، في ولاية كانو شمال نيجيريا بحياة 30 شخصًا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضح متحدث باسم حكومة الولاية، في بيان، أن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة نصف مقطورة بمركبة أخرى نتيجة القيادة المتهورة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلًا وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح بالغة.

من جهته، أعرب حاكم ولاية كانو، الحاج أبا يوسف، عن بالغ تعاطفه ومواساته لعائلات الضحايا، واصفًا الحادث بالمفجع والخسارة الكبيرة للولاية.

كما أصدر توجيهاته إلى وزارة الصحة في الولاية لتأمين رعاية طبية مجانية وكاملة لجميع المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات، من دون أي تأخير.
 
