30 قتيلاً في حادث سير مروّع.. شاهدوا الصورة!

أودى حادث سير مروّع وقع، الأحد، في ولاية كانو شمال بحياة 30 شخصًا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وأوضح متحدث باسم حكومة الولاية، في بيان، أن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة نصف مقطورة بمركبة أخرى نتيجة القيادة المتهورة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلًا وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح بالغة.



، أعرب حاكم ولاية كانو، الحاج أبا يوسف، عن بالغ تعاطفه ومواساته لعائلات الضحايا، واصفًا الحادث بالمفجع والخسارة الكبيرة للولاية.



كما أصدر توجيهاته إلى في الولاية لتأمين رعاية طبية مجانية وكاملة لجميع المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات، من دون أي تأخير.

Advertisement