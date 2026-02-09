مقتل عمال مختطفين من مشروع تابع لشركة تعدين كندية في المكسيك

قالت شركة التعدين الكندية فيجلا سيلفر، الاثنين، إن عمالا خُطفوا من موقع مشروعها في كونكورديا في عثر عليهم قتلى.



وفي الشهر الماضي، ذكرت الشركة، ومقرها ، ـن 10 من عمالها خطفوا من مشروع بانوكو التابع لها في المكسيك.



وأوضحت شركة التعدين أنها تنتظر تأكيدا من السلطات المكسيكية، وستقدم المزيد من الإفادات.



وهوى سهم فيجلا سيلفر 7.1% في التعاملات الصباحية.



