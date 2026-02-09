تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
مقتل عمال مختطفين من مشروع تابع لشركة تعدين كندية في المكسيك
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة التعدين الكندية فيجلا سيلفر، الاثنين، إن عمالا خُطفوا من موقع مشروعها في كونكورديا في
المكسيك
عثر عليهم قتلى.
وفي الشهر الماضي، ذكرت الشركة، ومقرها
فانكوفر
، ـن 10 من عمالها خطفوا من مشروع بانوكو التابع لها في المكسيك.
وأوضحت شركة التعدين أنها تنتظر تأكيدا من السلطات المكسيكية، وستقدم المزيد من الإفادات.
وهوى سهم فيجلا سيلفر 7.1% في التعاملات الصباحية.
