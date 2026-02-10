في لبنان.. أحرقت أغراضه وملابسه لأنه تزوج بامرأة ثانية (صور)

استفاقت بلدة نبي في فجرًا على حادثة لافتة، بعدما أقدمت زوجة، صبرت 17 عامًا على مشاكل زوجها، على إحراق كل أغراضه وملابسه في ساحة المنزل وذلك احتجاجًا على زواجه بامرأة ثانية في خطوة لم تلقَ قبولًا داخل العائلة.



وفي التفاصيل، أعدت الزوجة ركوة قهوة فوق الرماد، ووثّقت المشهد بالصور قبل نشرها على مواقع التواصل ما حوّل القصة إلى حديث البلدة.

