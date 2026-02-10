تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
في لبنان.. أحرقت أغراضه وملابسه لأنه تزوج بامرأة ثانية (صور)
Lebanon 24
10-02-2026
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استفاقت بلدة نبي
يوشع
في
الضنية
فجرًا على حادثة لافتة، بعدما أقدمت زوجة، صبرت 17 عامًا على مشاكل زوجها، على إحراق كل أغراضه وملابسه في ساحة المنزل وذلك احتجاجًا على زواجه بامرأة ثانية في خطوة لم تلقَ قبولًا داخل العائلة.
وفي التفاصيل، أعدت الزوجة ركوة قهوة فوق الرماد، ووثّقت المشهد بالصور قبل نشرها على مواقع التواصل ما حوّل القصة إلى حديث البلدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن ملابسه... ماذا حدث لزيلينسكي بسبب زوجته؟
Lebanon 24
بشأن ملابسه... ماذا حدث لزيلينسكي بسبب زوجته؟
10/02/2026 17:59:26
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
10/02/2026 17:59:26
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
Lebanon 24
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
10/02/2026 17:59:26
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُنصح الرجال بارتداء ملابس داخلية طويلة في فصل الشتاء؟
Lebanon 24
لماذا يُنصح الرجال بارتداء ملابس داخلية طويلة في فصل الشتاء؟
10/02/2026 17:59:26
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الضنية
لبنان
يوشع
تابع
قد يعجبك أيضاً
ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟
Lebanon 24
ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟
09:35 | 2026-02-10
10/02/2026 09:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في مستشفى تركيّ... أطباء يتلقون الرشاوى لإجراء عمليّات للمرضى
Lebanon 24
فضيحة في مستشفى تركيّ... أطباء يتلقون الرشاوى لإجراء عمليّات للمرضى
09:25 | 2026-02-10
10/02/2026 09:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... عذّبت طفلتها وشوّهت وجهها بسبب لا يخطر على البال!
Lebanon 24
في مصر... عذّبت طفلتها وشوّهت وجهها بسبب لا يخطر على البال!
08:11 | 2026-02-10
10/02/2026 08:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... أمير قطر يلعب "الغولف"!
Lebanon 24
بالصور... أمير قطر يلعب "الغولف"!
07:02 | 2026-02-10
10/02/2026 07:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
Lebanon 24
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
06:17 | 2026-02-10
10/02/2026 06:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:35 | 2026-02-10
ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟
09:25 | 2026-02-10
فضيحة في مستشفى تركيّ... أطباء يتلقون الرشاوى لإجراء عمليّات للمرضى
08:11 | 2026-02-10
في مصر... عذّبت طفلتها وشوّهت وجهها بسبب لا يخطر على البال!
07:02 | 2026-02-10
بالصور... أمير قطر يلعب "الغولف"!
06:17 | 2026-02-10
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
05:18 | 2026-02-10
بشأن علاقة الأمير أندرو بإبتسين... بيان من الملك تشارلز وإبنه وليام
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 17:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24