كنوز "ما قبل الميلاد" تظهر في مصر.. اكتشاف أثري يقلب الموازين التاريخية

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:03
كنوز ما قبل الميلاد تظهر في مصر.. اكتشاف أثري يقلب الموازين التاريخية
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد يعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وذلك ضمن أعمال التنقيب المستمرة التي تجريها البعثات الأثرية في مناطق تاريخية هامة. ويضم الموقع المكتشف مجموعة من القطع والمقتنيات التي تعكس طبيعة الحياة والحضارة في تلك الحقبة الزمنية الموغلة في القدم.

وأوضح الخبراء أن هذا الاكتشاف يوفر معطيات جديدة حول التسلسل التاريخي للمنطقة، ويسلط الضوء على ممارسات دفن أو طقوس كانت متبعة في عصور ما قبل الميلاد.
 
وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، حيث بدأت الجهات المختصة في توثيق المكتشفات تمهيداً لعرضها أو دراستها بشكل أعمق من قبل المتخصصين في علم الآثار.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24