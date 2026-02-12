كيف أنهى "شاحن محمول" حياة زوج في ثوانٍ؟

شهدت إحدى المحافظات جريمة قتل أسرية صادمة، حيث أقدمت امرأة على إنهاء حياة زوجها بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور. وأفادت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت إثر نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بسبب خلاف تافه حول "شاحن الهاتف المحمول".



وأوضحت المصادر الأمنية أن الزوجة، في عارم، استلت آلة حادة "سكين المطبخ" وسددت طعنة لزوجها سقط على إثرها غارقاً في دمائه.

وقد انتقلت فور تلقيها البلاغ إلى مسرح الجريمة، حيث تم إلقاء القبض على المتهمة ونقل جثة الضحية إلى المشرحة، وباشرت التحقيق في ملابسات الواقعة التي هزت لبشاعتها وعدم تناسب الدافع مع النتيجة المأساوية.



