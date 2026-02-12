تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

كيف أنهى "شاحن محمول" حياة زوج في ثوانٍ؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:00
A-
A+
كيف أنهى شاحن محمول حياة زوج في ثوانٍ؟
كيف أنهى شاحن محمول حياة زوج في ثوانٍ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت إحدى المحافظات المصرية جريمة قتل أسرية صادمة، حيث أقدمت امرأة على إنهاء حياة زوجها بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور. وأفادت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت إثر نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بسبب خلاف تافه حول "شاحن الهاتف المحمول".

وأوضحت المصادر الأمنية أن الزوجة، في لحظة غضب عارم، استلت آلة حادة "سكين المطبخ" وسددت طعنة لزوجها سقط على إثرها غارقاً في دمائه.
 
وقد انتقلت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ إلى مسرح الجريمة، حيث تم إلقاء القبض على المتهمة ونقل جثة الضحية إلى المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة التي هزت الشارع المصري لبشاعتها وعدم تناسب الدافع مع النتيجة المأساوية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تخلصت منه بعد أشهر فقط من زواجهما.. عروس حامل تُنهي حياة زوجها بطريقة مروعة!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجرت بوجهه.. لعبة أنهت حياة طفل بسبب "تيك توك"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

الشارع المصري

لحظة غضب

النيابة

المصرية

مصرية

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-02-13
Lebanon24
02:00 | 2026-02-13
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13
Lebanon24
00:55 | 2026-02-13
Lebanon24
00:36 | 2026-02-13
Lebanon24
23:56 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24