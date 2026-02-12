تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
كيف أنهى "شاحن محمول" حياة زوج في ثوانٍ?
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:00
شهدت إحدى المحافظات
المصرية
جريمة قتل أسرية صادمة، حيث أقدمت امرأة على إنهاء حياة زوجها بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور. وأفادت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت إثر نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بسبب خلاف تافه حول "شاحن الهاتف المحمول".
وأوضحت المصادر الأمنية أن الزوجة، في
لحظة غضب
عارم، استلت آلة حادة "سكين المطبخ" وسددت طعنة لزوجها سقط على إثرها غارقاً في دمائه.
وقد انتقلت
الأجهزة الأمنية
فور تلقيها البلاغ إلى مسرح الجريمة، حيث تم إلقاء القبض على المتهمة ونقل جثة الضحية إلى المشرحة، وباشرت
النيابة العامة
التحقيق في ملابسات الواقعة التي هزت
الشارع المصري
لبشاعتها وعدم تناسب الدافع مع النتيجة المأساوية.
