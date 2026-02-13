تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!

Lebanon 24
13-02-2026 | 06:30
A-
A+
نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!
نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم ضغوط الجداول المزدحمة وأضواء الشهرة، يتفق العديد من نجوم هوليوود على أن العلاقات الناجحة لا تحتاج للتعقيد، بل تقوم على مبادئ بسيطة وواضحة. ونشر موقع "بزنس إنسايدر" ثماني عادات أساسية يعتبرونها سر استمرار واستقرار حياتهم الزوجية:
تخصيص وقت حقيقي للشريك
مهما كثرت الانشغالات، يحرص روبرت داوني وزوجته على ألا يمر أسبوعان دون اجتماع عائلي، بينما يحافظ الشيف جوردان رامزي وزوجته على مواعيد عشاء منتظمة تخلق أجواءً رسمية تعيد إشعال الحماس.

طلاق النوم
يفضل بعض الأزواج النوم في غرف منفصلة لتحسين جودة الراحة، مثل الإعلامي كارسون دالي الذي يعاني من الشخير، والنجمة بيتي مايدلر. الفكرة ليست الابتعاد عن الشريك، بل ضمان نوم أفضل ينعكس إيجابياً على العلاقة.

اللجوء إلى العلاج الأسري
الوقاية أفضل من الانتظار حتى تتفاقم الخلافات، كما شبّه روب لوي الأمر بصيانة السيارة قبل تعطلها، والهدف هو معالجة الأمور قبل ظهور المشاكل.

وضع الشراكة في المرتبة الأولى
آيشا كاري وزوجها ستيفن يحرصان على إعطاء العلاقة الأولوية لضمان بيئة أسرية سعيدة ومتوازنة.

الفصل بين العمل والحياة الخاصة
خصوصًا للأزواج الذين يعملون معًا، فالمؤلف والمدرب جاي شيتي يخصص وقت العشاء للحياة الشخصية فقط، فيما يؤكد الفنان نيك لاكي على عدم نقل مشاكل المنزل إلى مكان العمل.

الضحك المشترك
غوين ستيفاني تعتبر الضحك اليومي مع زوجها أمرًا ضروريًا، بينما ترى ميشيل أوباما أن الدعابة اللطيفة تعبر عن الحب بطريقة طبيعية.

منح المساحة الشخصية
المسافة لا تضعف العلاقة، بل تدعم استقلالية كل طرف، كما أكدت ميشيل يوه، فيما ترى غولدي هاون أن الاستقلالية عنصر أساسي في أي علاقة طويلة الأمد.

الوقوف بجانب بعضهم في الأوقات الصعبة
الوفاء يظهر عند المحن؛ جاي ليو دعم زوجته بعد إصابتها بالخرف، بينما إيما هيمينغ ويلز وقفت بجانب زوجها في مرضه، مؤكدين أن الدعم المتبادل أساس العلاقة القوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيانكا سينسوري تكشف عن علاقتها بكانييه ويست خلال زواجه من كيم كارداشيان
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسرّع جسيمات يكشف خريطة نجوم إغريقية قديمة مخفية داخل مخطوطة تاريخية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب جديد يكشف أسرار وفاة سعاد حسني الغامضة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

ميشيل أوباما

الاستقلال

اللطيف

أوباما

روبرت

إنساي

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:11 | 2026-02-13
Lebanon24
10:09 | 2026-02-13
Lebanon24
08:21 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:43 | 2026-02-13
Lebanon24
02:04 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24