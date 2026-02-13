نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!

رغم ضغوط الجداول المزدحمة وأضواء الشهرة، يتفق العديد من نجوم على أن العلاقات الناجحة لا تحتاج للتعقيد، بل تقوم على مبادئ بسيطة وواضحة. ونشر موقع "بزنس إنسايدر" ثماني عادات أساسية يعتبرونها سر استمرار واستقرار حياتهم الزوجية:



تخصيص وقت حقيقي للشريك

مهما كثرت الانشغالات، يحرص داوني وزوجته على ألا يمر أسبوعان دون اجتماع عائلي، بينما يحافظ الشيف جوردان رامزي وزوجته على مواعيد عشاء منتظمة تخلق أجواءً رسمية تعيد إشعال الحماس.



طلاق النوم

يفضل بعض الأزواج النوم في غرف منفصلة لتحسين جودة الراحة، مثل الإعلامي كارسون دالي الذي يعاني من الشخير، والنجمة مايدلر. الفكرة ليست الابتعاد عن الشريك، بل ضمان نوم أفضل ينعكس إيجابياً على العلاقة.



اللجوء إلى العلاج الأسري

الوقاية أفضل من الانتظار حتى تتفاقم الخلافات، كما شبّه روب لوي الأمر بصيانة السيارة قبل تعطلها، والهدف هو معالجة الأمور قبل ظهور المشاكل.



وضع الشراكة في المرتبة الأولى

آيشا كاري وزوجها ستيفن يحرصان على إعطاء العلاقة الأولوية لضمان بيئة أسرية سعيدة ومتوازنة.



الفصل بين العمل والحياة الخاصة

خصوصًا للأزواج الذين يعملون معًا، فالمؤلف والمدرب جاي شيتي يخصص وقت العشاء للحياة الشخصية فقط، فيما يؤكد الفنان نيك لاكي على عدم نقل مشاكل المنزل إلى مكان العمل.



الضحك المشترك

ستيفاني تعتبر الضحك اليومي مع زوجها أمرًا ضروريًا، بينما ترى أن الدعابة اللطيفة تعبر عن الحب بطريقة طبيعية.



منح المساحة الشخصية

المسافة لا تضعف العلاقة، بل تدعم استقلالية كل طرف، كما أكدت ميشيل يوه، فيما ترى غولدي هاون أن الاستقلالية عنصر أساسي في أي علاقة طويلة الأمد.



الوقوف بجانب بعضهم في الأوقات الصعبة

الوفاء يظهر عند المحن؛ جاي ليو دعم زوجته بعد إصابتها بالخرف، بينما إيما هيمينغ وقفت بجانب زوجها في مرضه، مؤكدين أن الدعم المتبادل أساس العلاقة القوية.

