منوعات

هبوط اضطراري وتحويل مسار الرحلة بشكل عاجل… شاهدوا بالفيديو ما حدث داخل طائرة!

Lebanon 24
14-02-2026 | 07:50
هبوط اضطراري وتحويل مسار الرحلة بشكل عاجل… شاهدوا بالفيديو ما حدث داخل طائرة!
هبوط اضطراري وتحويل مسار الرحلة بشكل عاجل… شاهدوا بالفيديو ما حدث داخل طائرة! photos 0
شهدت رحلة جوية لشركة Jet2 فوضى كبيرة بعد اندلاع شجار بالأيدي بين ركاب على متن الطائرة، ما اضطر الطاقم إلى تحويل مسار الرحلة بشكل عاجل، في حادثة أثارت صدمة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الرحلة رقم LS896 متجهة من أنطاليا التركية إلى مانشستر البريطانية، قبل أن تهبط اضطراريًا في بروكسل بالعاصمة البلجيكية، بسبب تصاعد الخلاف بين راكبين، ووصفّت الشركة سلوكهما بأنه "مروع وغير مقبول".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تدخلت الشرطة فور هبوط الطائرة، وقامت بإنزال الشخصين المتسببين بالشجار، لتستكمل الطائرة بعدها رحلتها إلى وجهتها الأصلية.

وانتشرت مقاطع فيديو بسرعة على الإنترنت، أظهرت لحظات مرعبة، فقد تبادل الركاب اللكمات في ممر الطائرة وسط صرخات الركاب الآخرين ومحاولات الطاقم السيطرة على الموقف.

ووفقًا لركاب شهدوا الواقعة، فقد بدأت المشكلة في وقت مبكر من الرحلة، عندما قام أحد الركاب بإطلاق تعليقات وُصفت بأنها عنصرية بصوت منخفض، قبل أن يتفاقم الوضع لاحقًا.

وأضاف الشاهد أن الراكب، الذي كان يشتبه بتناوله الكحول، أصبح أكثر عدوانية بعد أن مُنع من شراء سجائر على متن الطائرة، ما أدى في النهاية إلى اندلاع الشجار الجسدي. 

طاقم الطائرة حاول احتواء التوتر وتهدئة الوضع، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسرعة، ما أجبر الطيار على اتخاذ قرار فوري بالهبوط الاضطراري حفاظًا على سلامة الجميع.

أكدت شركة Jet2 أن الراكبين أُدرجا رسميًا على القائمة السوداء، ومُنعا من السفر على متن طائراتها مدى الحياة. كما أعلنت الشركة أنها ستتخذ إجراءات قانونية لاسترداد التكاليف الناتجة عن تحويل مسار الرحلة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "بصفتنا شركة طيران موجهة للعائلات، نتبع سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي سلوك تخريبي. نأسف بشدة لما تعرض له الركاب وطاقمنا نتيجة هذا التصرف غير المقبول". (آرم نيوز) 










 
 
 
