منوعات

اكتشاف فلكي.. كواكب بترتيب مفاجئ!

Lebanon 24
14-02-2026 | 08:57
اكتشاف فلكي.. كواكب بترتيب مفاجئ!
كشف فريق من علماء الفلك عن نظام كوكبي غريب يدور حول نجم قزم أحمر، في اكتشاف أثار اهتمام المجتمع العلمي، إذ أظهر ترتيباً للكواكب يختلف تماماً عن النمط المعروف في نظامنا الشمسي.

ووفقاً لما نقلته "فرانس برس"، فإن النجم المسمى LHS 1903 يقع في منطقة القرص السميك لمجرة درب التبانة، وتم رصد أربعة كواكب تدور حوله باستخدام بيانات من عدة تلسكوبات، من بينها تلسكوب الفضاء الأوروبي "كيوبس" المخصص لدراسة الكواكب الخارجية.

وفي حين يتبع نظامنا الشمسي نمطاً مألوفاً، حيث تتوزع الكواكب الصخرية الصغيرة بالقرب من الشمس وتليها الكواكب الغازية العملاقة في المناطق البعيدة، كشف النظام الجديد عن ترتيب مختلف: الكوكب الأقرب إلى النجم صخري، يليه كوكبان غازيان، والمفاجأة كانت وجود كوكب رابع بعيد صخري أيضاً.

وأشار توماس ويلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس"، إلى أن هذا الترتيب يجعل النظام يبدو "مقلوباً من الداخل إلى الخارج"، موضحاً أن تسلسل الكواكب كان: صخري، غازي، غازي، ثم صخري مرة أخرى.

عادةً ما يفترض العلماء أن الكواكب القريبة من نجومها صخرية نتيجة الإشعاع القوي الذي يمنع احتفاظها بالغازات، بينما تتشكل الكواكب الغازية في المناطق الأبرد والأبعد.

إلا أن وجود كوكب صخري في أطراف هذا النظام دفع الباحثين للبحث عن تفسير بديل.

وبعد دراسة عدة فرضيات، اقترح الفريق سيناريو تقوم فيه الكواكب بالتشكل بشكل متتابع وليس متزامن، خلافاً للنظرية التقليدية التي تفترض تكوينها في وقت واحد داخل قرص كوكبي أولي غني بالغاز والغبار.

وفق هذا التفسير، ربما نشأ الكوكب الرابع بعد أن استُنفد معظم الغاز في النظام، ما منع تحوله إلى عملاق غازي، وهو ما قد يشكل أول دليل على تكوّن كوكب في بيئة فقيرة بالغاز، بحسب ويلسون.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن توسع قاعدة البيانات الفلكية، إذ تم رصد أكثر من 6000 كوكب خارج نظامنا الشمسي منذ التسعينيات، معظمها عبر قياس التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء عبور الكواكب أمامها.

وأكدت الباحثة إيزابيل ريبوليدو، المتخصصة في دراسة الأقراص الكوكبية بوكالة الفضاء الأوروبية، أن تنوع الأنظمة المكتشفة حديثاً يدفع العلماء إلى إعادة تقييم نماذج تشكل الكواكب، مشيرة إلى أن النظريات السابقة اعتمدت بشكل كبير على خصائص نظامنا الشمسي فقط. (آرم نيوز) 
