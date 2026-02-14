الرئيس الأوكراني يسخر من "بطن" رئيس وزراء هنغاريا

سخر الرئيس الأوكراني من رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أن نضال ضد أتاح لأوروبا العيش بحرية.

وقال ، إن تستفيد من تصدي القوات للقوات الروسية، في إشارة إلى أن تتحمل كلفة المواجهة دفاعا عن القارة.

وقال زيلينسكي في خطابه: "يمكن أن تكون هناك مولدافيا ذات سيادة ورومانيا بدون دكتاتورية، وحتى فيكتور واحد يمكنه أن يفكر في تنمية بطنه، لا في حشد جيشه لمنع الدبابات الروسية من العودة إلى شوارع بودابست".

وأضاف: "لكن انظروا إلى الثمن. انظروا إلى الألم الذي عانته أوكرانيا، انظروا إلى المعاناة التي واجهتها. الأوكرانيون هم من يدافعون عن الأوروبية".

وكانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى بعد أيام من الهجوم الروسي، غير أن مسار المفاوضات تعثر وسط اعتراضات على المضي قدما في ملف الانضمام.