تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

الرئيس الأوكراني يسخر من "بطن" رئيس وزراء هنغاريا

Lebanon 24
14-02-2026 | 12:19
A-
A+
الرئيس الأوكراني يسخر من بطن رئيس وزراء هنغاريا
الرئيس الأوكراني يسخر من بطن رئيس وزراء هنغاريا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أن نضال أوكرانيا ضد روسيا أتاح لأوروبا العيش بحرية.

وقال زيلينسكي، إن أوروبا تستفيد من تصدي القوات الأوكرانية للقوات الروسية، في إشارة إلى أن كييف تتحمل كلفة المواجهة دفاعا عن القارة.

وقال زيلينسكي في خطابه: "يمكن أن تكون هناك مولدافيا ذات سيادة ورومانيا بدون دكتاتورية، وحتى فيكتور واحد يمكنه أن يفكر في تنمية بطنه، لا في حشد جيشه لمنع الدبابات الروسية من العودة إلى شوارع بودابست".

وأضاف: "لكن انظروا إلى الثمن. انظروا إلى الألم الذي عانته أوكرانيا، انظروا إلى المعاناة التي واجهتها. الأوكرانيون هم من يدافعون عن الجبهة الأوروبية".

وكانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الهجوم الروسي، غير أن مسار المفاوضات تعثر وسط اعتراضات المجر على المضي قدما في ملف الانضمام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: الجيش الروسي يتعمّد استهداف المواقع اللوجستية المدنية في منطقة "أوديسا"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: ميناء "بيفدينيي" تعرّض لهجوم روسي اليوم
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يأسف لانعدام "الإرادة السياسية" لدى الاتحاد الأوروبي إزاء بوتين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء الباكستاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الاتحاد الأوروبي

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبا

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
Lebanon24
09:24 | 2026-02-14
Lebanon24
08:57 | 2026-02-14
Lebanon24
07:50 | 2026-02-14
Lebanon24
04:00 | 2026-02-14
Lebanon24
02:37 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24