17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
منوعات
أثناء توجهه لصلاة التراويح.. مقتل محامٍ بطلق ناري
Lebanon 24
19-02-2026
|
09:10
A-
A+
شهدت محافظة قنا في مصر حادثاً مأسوياً، حيث لقي المحامي
عبد الله
عطيتو مصرعه برصاصة طائشة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح في أولى ليالي شهر
رمضان
. وأعلنت
نقابة المحامين
الفرعية بقنا في بيان رسمي حالة الحداد، ناعيةً الفقيد الذي وصفته بأنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه.
تلقت
الأجهزة الأمنية
إخطاراً بالحادث، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بطلق ناري أودى بحياته فوراً. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة نجمت عن خلافات بين آخرين وشقيق المجني عليه. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى
النيابة العامة
التي باشرت التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة. ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية. (روسيا اليوم)
