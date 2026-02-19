أثناء توجهه لصلاة التراويح.. مقتل محامٍ بطلق ناري

شهدت محافظة قنا في مصر حادثاً مأسوياً، حيث لقي المحامي عطيتو مصرعه برصاصة طائشة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح في أولى ليالي شهر . وأعلنت الفرعية بقنا في بيان رسمي حالة الحداد، ناعيةً الفقيد الذي وصفته بأنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه.



تلقت إخطاراً بالحادث، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بطلق ناري أودى بحياته فوراً. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة نجمت عن خلافات بين آخرين وشقيق المجني عليه. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى التي باشرت التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة. ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية. (روسيا اليوم)



Advertisement