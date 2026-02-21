تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

عودة بعد 180 عاما.. سلاحف فلوريانا العملاقة تتجول مجددا في غالاباغوس

Lebanon 24
21-02-2026 | 14:27
A-
A+
عودة بعد 180 عاما.. سلاحف فلوريانا العملاقة تتجول مجددا في غالاباغوس
عودة بعد 180 عاما.. سلاحف فلوريانا العملاقة تتجول مجددا في غالاباغوس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجول السلاحف العملاقة في جزيرة فلوريانا بجزر غالاباغوس للمرة الأولى منذ أكثر من 180 عاما، في خطوة وصفها دعاة الحفاظ على البيئة بأنها "إنجاز بالغ الأهمية".

وجاء ذلك بعد إطلاق 158 سلحفاة صغيرة جرى تربيتها في الأسر، ضمن مشروع فلوريانا لإعادة التأهيل البيئي الذي تقوده إدارة منتزه غالاباغوس الوطني.

وتأتي هذه الخطوة بعد برنامج "التكاثر العكسي" الذي بدأ عام 2017، إثر اكتشاف علماء سلاحف تحمل سلالة السلحفاة العملاقة لفلوريانا في جزيرة إيزابيلا القريبة.

وكان النوع الأصلي لجزيرة فلوريانا "Chelonoidis niger niger" قد انقرض في أربعينيات القرن التاسع عشر، بعدما أخذ البحارة آلاف السلاحف من الجزيرة كمصدر للغذاء خلال الرحلات الطويلة.

وقال صندوق غالاباغوس للحفاظ على البيئة "GCT" إن استعادة فلوريانا بلغت مرحلة مهمة جدا مع إطلاق 158 سلحفاة عملاقة إلى البرية هذا الأسبوع، معتبرا أن هذه اللحظة تمنح الأمل لمستقبل فلوريانا ولمشاريع إعادة تأهيل الجزر حول العالم.

ووصفت الرئيسة التنفيذية للصندوق الدكتورة جين جونز اللحظة بأنها "مذهلة حقا"، مؤكدة أنها تعكس نتائج عقدين من التعاون بين العلماء والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي.

وأصبح المشروع ممكنا بعد اكتشاف سلاحف تحمل سلالة فلوريانا في بركان وولف بجزيرة إيزابيلا عام 2008.

واختار الباحثون 23 سلحفاة هجينة ذات روابط جينية وثيقة بالسلالة المنقرضة، وبدأوا تربيتها في الأسر في جزيرة سانتا كروز.

وبحلول عام 2025، جرى إنتاج أكثر من 600 فرخ، وأصبح عدد منها كبيرا بما يكفي للبقاء في البرية.

ووصف الصندوق السلاحف العملاقة بأنها "مهندسو النظام البيئي"، مشيرا إلى أنها تؤدي دورا كبيرا في استعادة النظم البيئية المتدهورة بفعل تأثيرها في تشكيل المناظر الطبيعية. (bbc)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة ناقلة نفط عملاقة للمياه الفنزويلية بعد اعتراض أميركي
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انقطاع 15 عاماً.. قطار الحبوب يربط مرفأ اللاذقية بحلب مجدداً
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

فلوريان

الجزيرة

الطويل

بركان

العلم

جزيرة

كروز

بريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-21
Lebanon24
16:15 | 2026-02-21
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
Lebanon24
10:07 | 2026-02-21
Lebanon24
08:41 | 2026-02-21
Lebanon24
07:19 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24