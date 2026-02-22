الركام الأبيض يبتلع المتزلجين.. فاجعة في جبال كاليفورنيا

أفادت تقارير إعلامية بوقوع مأساة في جبال ولاية ، حيث تم انتشال جثث تسعة متزلجين لقوا حتفهم إثر ضخم اجتاح مسارات التزلج.



ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد باشرت فرق الإنقاذ عمليات بحث مضنية تحت أطنان من الثلوج والركام الأبيض فور وقوع الحادث، لتسفر الجهود عن انتشال الضحايا الذين حوصروا جراء الانهيار المفاجئ. وتعد هذه الحادثة من بين الأقسى التي تشهدها المنطقة، نظراً لعدد الضحايا وحجم الكتلة الجليدية التي انهارت.



وتشهد في تقلبات جوية حادة، مما يزيد من مخاطر الانهيارات الجليدية، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى إطلاق تحذيرات متكررة لهواة التزلج بضرورة توخي الحذر والالتزام بالمسارات الآمنة.





