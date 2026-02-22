تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
الإعاقة ليست حاجزاً.. "الزر الذهبي" يتوج كفاح بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
22-02-2026
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت خشبة مسرح أحد برامج المواهب الشهيرة لحظة إنسانية وفنية استثنائية، بطلها رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة استطاع انتزاع "الزر الذهبي" بفضل موهبته الفذة وعزيمته التي أبهرت
لجنة التحكيم
والجمهور على حد سواء.
وعلى الرغم من التحديات الجسدية التي يواجهها، قدم المتسابق عرضاً لامس مشاعر الحاضرين، مثبتاً أن الإبداع لا يعرف حدوداً ولا تقيده الإعاقة. وبمجرد انتهاء عرضه، لم يتردد أحد أعضاء لجنة التحكيم في الضغط على "الزر الذهبي"، ليمنحه تذكرة العبور المباشرة إلى المراحل النهائية، وسط عاصفة من التصفيق ودموع التأثر التي ملأت المكان.
تأتي هذه المشاركة لتؤكد مرة أخرى على الرسالة الإنسانية للفن وقدرته على دمج كافة فئات المجتمع، مسلطة الضوء على قصص الكفاح والنجاح التي تلهم الملايين حول العالم.
