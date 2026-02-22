تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

الإعاقة ليست حاجزاً.. "الزر الذهبي" يتوج كفاح بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
22-02-2026 | 03:07
A-
A+
الإعاقة ليست حاجزاً.. الزر الذهبي يتوج كفاح بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة
الإعاقة ليست حاجزاً.. الزر الذهبي يتوج كفاح بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت خشبة مسرح أحد برامج المواهب الشهيرة لحظة إنسانية وفنية استثنائية، بطلها رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة استطاع انتزاع "الزر الذهبي" بفضل موهبته الفذة وعزيمته التي أبهرت لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

وعلى الرغم من التحديات الجسدية التي يواجهها، قدم المتسابق عرضاً لامس مشاعر الحاضرين، مثبتاً أن الإبداع لا يعرف حدوداً ولا تقيده الإعاقة. وبمجرد انتهاء عرضه، لم يتردد أحد أعضاء لجنة التحكيم في الضغط على "الزر الذهبي"، ليمنحه تذكرة العبور المباشرة إلى المراحل النهائية، وسط عاصفة من التصفيق ودموع التأثر التي ملأت المكان.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد مرة أخرى على الرسالة الإنسانية للفن وقدرته على دمج كافة فئات المجتمع، مسلطة الضوء على قصص الكفاح والنجاح التي تلهم الملايين حول العالم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية صيدا تطلق مبادرات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريلين نعمان تطلق "تعا نسهر سوا": نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

لجنة التحكيم

الملا

الذهب

ساني

وهبة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:59 | 2026-02-21
Lebanon24
16:15 | 2026-02-21
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
Lebanon24
14:27 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24