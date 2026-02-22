تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

"معجزة" هندسية وفلكية تبهر العالم.. شاهدوا بالفيديو تعامد الشمس على وجه رمسيس!

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:31
A-
A+
معجزة هندسية وفلكية تبهر العالم.. شاهدوا بالفيديو تعامد الشمس على وجه رمسيس!
معجزة هندسية وفلكية تبهر العالم.. شاهدوا بالفيديو تعامد الشمس على وجه رمسيس! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد معبد أبي سمبل في أسوان، جنوبي مصر، اليوم الأحد، تجدد ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك مصر القديمة، أمام آلاف السياح من مختلف الجنسيات. واستمرت الظاهرة نحو 20 دقيقة، في حدث فريد يُعتبر "معجزة" هندسية وفلكية.

وتحدث هذه الظاهرة مرتين سنويًا، في 22 شباط الذي يُعتقد أنه يوم جلوس الملك على العرش، و22 تشرين الاول الذي يُعتقد أنه يوم ميلاده. ويربط المؤرخون القديمون الموعد الأول ببداية موسم الحصاد، والثاني ببداية موسم الزراعة.

تُبرز هذه الظاهرة عبقرية المصريين القدماء في نحت معبد كامل داخل جبل صخري بعمق يصل إلى 60 مترًا، وتصميم الممر المؤدي إلى بهو "قدس الأقداس" بزوايا دقيقة تسمح بدخول أشعة الشمس في يومين محددين فقط من السنة.

ويتمثل الإعجاز هنا في الربط بين ثلاثة علوم هي الفلك والهندسة والعمارة، فقد كان على المهندس القديم معرفة زاوية شروق الشمس بدقة متناهية في هذين اليومين وتغير مسارها الظاهري عبر فصول السنة. 

وتطلب الأمر نحت الممر الطويل والضيق بحيث يواجه ناحية الشرق تماماً، مع مراعاة أن أي خطأ بسيط في زاوية النحت بمقدار "مليمترات" كان سيؤدي لفشل الظاهرة تماماً ولن تصل الشمس للوجه أبداً.

وما يثير الدهشة أكثر هو اختيار التوقيت، فالشمس تدخل لتضيء وجه رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة المجاورة له، مثل "آمون رع"،  لفترة زمنية محددة لا تتجاوز 20 دقيقة، فيما يظل تمثال الإله "بتاح" في ظلام دامس، لأنه كان يُعد إله "العالم السفلي" في العقيدة المصرية القديمة ولا يجب أن يمسه النور.


 ويثبت هذا  التحكم المطلق في مسار الضوء داخل جبل صخري أصم أن القدماء امتلكوا أدوات قياس ومعرفة رياضية ربما تفوق ما نتخيله. (آرم نيوز) 


Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لا تنظروا إلى الشمس" في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو ...صابر الرباعي و فارس كرم يستمتعان بغروب الشمس
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24

شروق الشمس

يوم الأحد

المصرية

الطويل

الظاهر

رياضي

الهند

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-02-22
Lebanon24
03:07 | 2026-02-22
Lebanon24
01:43 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:59 | 2026-02-21
Lebanon24
16:15 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24