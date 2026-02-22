بعد تسمم دم نادر نتيجة لعقة كلب.. امرأة بريطانية تفقد جميع أطرافها (صور)

وتفصيليًا، قضت ما نجيت سانغا، البالغة 56 عامًا، نحو 32 أسبوعًا في المستشفى، وخضعت لعدة عمليات طارئة، وكانت حياتها في خطر شديد، وفق ما أكد الأطباء.وقالت سانغا في حديثها لـ" ": "من الصعب وصف التجربة… فقدان اليدين والساقين في فترة قصيرة أمر صادم للغاية"، مضيفة: "الأمر خطير جدًّا ولا ينبغي الاستهانة به".وبدأت الأزمة بعد شعورها بتوعك، وعُثر عليها فاقدة للوعي في التالي، مع برودة في قدميها وشفاه زرقاء وصعوبة في التنفس.ووصف زوجها، كام سانغا، البالغ من العمر 60 عامًا، الموقف قائلًا "في يوم السبت كانت تلعب مع الكلب، وفي اليوم التالي ذهبت إلى العمل، وفي ليلة الاثنين كانت في غيبوبة… كل شيء حدث خلال أقل من 24 ساعة".وخلال وجودها في العناية المركزة، توقف قلبها ست مرات، واضطر الأطباء إلى إجراء عمليات بتر لساقيها أسفل الركبة ويديها، بالإضافة إلى استئصال الطحال بسبب مضاعفات الإنتان والالتهابات الأخرى.ويحدث الإنتان عندما يهاجم جهاز المناعة أعضاء وأنسجة الجسم ردًّا على العدوى، وهو سبب وفاة نحو 50 ألف شخص سنويًّا في المتحدة وفق مؤسسة UK Sepsis Trust.ورغم مرارة تجربتها، تصر سانغا حياتها الطبيعية، وقالت: "لقد جلست على كرسي وسريري بما فيه الكفاية… حان وقت المشي الآن".ويقوم الزوجان، اللذان احتفلا بالذكرى السنوية الـ37 لزواجهما داخل المستشفى، بجمع التبرعات لشراء أطراف صناعية متقدمة، كما يسعيان للتوعية بخطر الإنتان. (آرم نيوز)