تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد تسمم دم نادر نتيجة لعقة كلب.. امرأة بريطانية تفقد جميع أطرافها (صور)

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:57
A-
A+
بعد تسمم دم نادر نتيجة لعقة كلب.. امرأة بريطانية تفقد جميع أطرافها (صور)
بعد تسمم دم نادر نتيجة لعقة كلب.. امرأة بريطانية تفقد جميع أطرافها (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خضعت امرأة بريطانية لعملية بتر كاملة لجميع أطرافها بعد إصابتها بحالة نادرة وخطيرة من تسمم الدم، يُعتقد أنها نتجت عن لعقة كلبها على جرح صغير.

وتفصيليًا، قضت ما نجيت سانغا، البالغة 56 عامًا، نحو 32 أسبوعًا في المستشفى، وخضعت لعدة عمليات طارئة، وكانت حياتها في خطر شديد، وفق ما أكد الأطباء.

وقالت سانغا في حديثها لـ"بي بي سي": "من الصعب وصف التجربة… فقدان اليدين والساقين في فترة قصيرة أمر صادم للغاية"، مضيفة: "الأمر خطير جدًّا ولا ينبغي الاستهانة به".

وبدأت الأزمة بعد شعورها بتوعك، وعُثر عليها فاقدة للوعي في صباح اليوم التالي، مع برودة في قدميها وشفاه زرقاء وصعوبة في التنفس.

ووصف زوجها، كام سانغا، البالغ من العمر 60 عامًا، الموقف قائلًا "في يوم السبت كانت تلعب مع الكلب، وفي اليوم التالي ذهبت إلى العمل، وفي ليلة الاثنين كانت في غيبوبة… كل شيء حدث خلال أقل من 24 ساعة".

وخلال وجودها في العناية المركزة، توقف قلبها ست مرات، واضطر الأطباء إلى إجراء عمليات بتر لساقيها أسفل الركبة ويديها، بالإضافة إلى استئصال الطحال بسبب مضاعفات الإنتان والالتهابات الأخرى.

ويحدث الإنتان عندما يهاجم جهاز المناعة أعضاء وأنسجة الجسم ردًّا على العدوى، وهو سبب وفاة نحو 50 ألف شخص سنويًّا في المملكة المتحدة وفق مؤسسة UK Sepsis Trust.

ورغم مرارة تجربتها، تصر سانغا على استعادة حياتها الطبيعية، وقالت: "لقد جلست على كرسي وسريري بما فيه الكفاية… حان وقت المشي الآن".

ويقوم الزوجان، اللذان احتفلا بالذكرى السنوية الـ37 لزواجهما داخل المستشفى، بجمع التبرعات لشراء أطراف صناعية متقدمة، كما يسعيان للتوعية بخطر الإنتان. (آرم نيوز) 


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطلوب دم من جميع الفئات لمستشفى العبدالله - رياق
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 35 سنة فقط… وفاة صحافية بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان الدم (صور)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صور نادرة تجمعُ رفيق الحريري مع برّي.. شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

صباح اليوم

بي بي سي

المملكة

ما يه

بي بي

طراف

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-02-22
Lebanon24
07:31 | 2026-02-22
Lebanon24
03:07 | 2026-02-22
Lebanon24
01:43 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:59 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24