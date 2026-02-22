تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بعد الاستعانة بـChatGPT.. شابة في كوريا الجنوبية متهمة بالقتل!

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:16
بعد الاستعانة بـChatGPT.. شابة في كوريا الجنوبية متهمة بالقتل!
بعد الاستعانة بـChatGPT.. شابة في كوريا الجنوبية متهمة بالقتل! photos 0
أوقفت السلطات في كوريا الجنوبية شابة تبلغ من العمر 21 عامًا للاشتباه في تورطها بقتل رجلين، بعد أن استخدمت برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT في التخطيط للجريمة، وفقًا لتقارير "بي بي سي" و"كوريا هيرالد".

وتم القبض على كيم في 11 شباط بتهمة التسبب بإصابة جسدية أدت إلى الوفاة، قبل أن تُرفع التهم لاحقًا إلى القتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات سجلها الرقمي وسلوكها على الإنترنت عن وجود نية واضحة للقتل.

ويُزعم أن الهجوم الأول وقع في 28 كانون الثاني، عندما اصطحبت كيم رجلاً في العشرينيات إلى فندق صغير في حي غانغبوك بسيول، وأعطته مشروبًا يحتوي على مهدئات، وعُثر عليه ميتًا في اليوم التالي.

أما الهجوم الثاني فتم في 9 شباط بنفس الأسلوب، مع رجل آخر في العشرينيات، في فندق مختلف بالعاصمة.

وتشير التحقيقات أيضًا إلى محاولة قتل سابقة في كانون الأول 2025، حين أعطت كيم شريكها مشروبًا مخلوطًا بالمهدئات في مدينة ناميانغجو، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وصادرت الشرطة هاتف كيم واكتشفت أنها استخدمت ChatGPT للبحث عن نتائج خلط أدوية موصوفة مع الكحول، مثل:

"ماذا يحدث إذا تناولت حبوب منومة مع الكحول؟"
"كم عدد الحبوب التي تحتاج إلى تناولها لتصبح خطيرة؟"
"هل يمكن أن تقتل شخصًا ما؟"

وأكد المحققون أن كيم زادت الجرعات بشكل كبير بعد الحادث الأول، باستخدام أدوية من فئة البنزوديازيبينات مثل زاناكس وفاليوم، والتي تثبط الجهاز العصبي المركزي وتبطئ نشاط الدماغ.

وقالت الشابة خلال التحقيق إنها لم تكن تعرف أن الجرعات ستكون قاتلة، إلا أن المحققين أشاروا إلى أنها كانت "تدرك تمامًا أن تناول الكحول مع المخدرات قد يؤدي إلى الوفاة".

وتستمر الشرطة في التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك ضحايا إضافيون، إلى جانب الثلاثة الذين تم تحديدهم حتى الآن. كما ستخضع كيم لتقييم نفسي وإجراء مقابلات معمقة لتحديد ملفها النفسي قبل محاكمتها. (آرم نيوز) 
