رفضته عائلة الفتاة التي يُحبّها... فسكب البنزين على نفسه وحاول الإنتحار!

أقدم شاب عراقيّ عشرينيّ في مدينة ، على سكب البنزين على نفسه بهدف إشعال النار، بعدما رفضت عائلة الفتاة التي يُحبّها، الإرتباط بها.

وقال مصدر أمنيّ، إنّ الشرطة منعت الشاب في اللحظات الأخيرة من الإنتحار.

وأضاف أنّ "الشاب فقد وعيه نتيجة أستنشاق البنزين، وهو يُعاني من حالة نفسية سيئة بعد رفض أسرة الفتاة الارتباط بها ومنعه من التقدم لخطبتها". (ارم نيوز)