السجن 5 سنوات لمحامٍ بتهمة خطف رجل أعمال عربي في القاهرة

قضت بمعاقبة محام بالسجن 5 سنوات بتهمة خطف رجل أعمال عربى، والاعتداء عليه بالضرب بزعم تنفيذ أحكام صادرة ضدة لمصلحة طليقته.



وكانت نيابة وسط قررت ، إحالة محامٍ لمحكمة الجنايات بتهمة خطف رجل أعمال خليجى واستعراض القوة، والاعتداء عليه بالضرب، وإتلاف سيارة سائقه، في واقعة شهيرة شهدتها شوارع القاهرة ووثقتها كاميرات المراقبة .

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقال أنه محامى طليقة المجنى عليه وكان يحاولة ضبطه لصدور أحكام قضائية ضده لصالح موكلته.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم تتبع المجنى عليه من الى كوبرى أكتوبر حيث طارده بسيارته وأجبره على التوقف وحاول خطفه ،تم القبض على المتهم وبعرضه على أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

