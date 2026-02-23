تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

السجن 5 سنوات لمحامٍ بتهمة خطف رجل أعمال عربي في القاهرة

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:07
السجن 5 سنوات لمحامٍ بتهمة خطف رجل أعمال عربي في القاهرة
السجن 5 سنوات لمحامٍ بتهمة خطف رجل أعمال عربي في القاهرة photos 0
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محام بالسجن 5 سنوات  بتهمة خطف رجل أعمال عربى، والاعتداء عليه بالضرب بزعم تنفيذ أحكام صادرة ضدة لمصلحة طليقته.

وكانت نيابة وسط القاهرة قررت ، إحالة محامٍ  لمحكمة الجنايات بتهمة خطف رجل أعمال خليجى  واستعراض القوة، والاعتداء عليه بالضرب، وإتلاف سيارة سائقه، في واقعة شهيرة  شهدتها شوارع القاهرة ووثقتها كاميرات المراقبة .
اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقال أنه محامى طليقة المجنى عليه وكان يحاولة ضبطه لصدور أحكام قضائية ضده لصالح موكلته.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم تتبع المجنى عليه من منطقة مصر الجديدة الى كوبرى أكتوبر حيث طارده بسيارته وأجبره على التوقف وحاول خطفه ،تم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.
