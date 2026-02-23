تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

حبس بلوغر 6 أشهر بتهمة النصب على المواطنين

Lebanon 24
23-02-2026 | 15:12
حبس بلوغر 6 أشهر بتهمة النصب على المواطنين
حبس بلوغر 6 أشهر بتهمة النصب على المواطنين photos 0
عاقبت محكمة الجنح المختصة في مصر، بلوغر بالحبس 6 أشهر، لاتهامها بإنشاء وإدارة كيان بدون ترخيص للنصب على المواطنين فى منطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم ألقت القبض على البلوغر " إ . أ" ، بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير منح دراسية لهم، مقابل مبالغ مالية أودعوها لها، ولم توف باتفاقها وامتنعت عن إعادة الأموال إليهم.

وتلقت مكافحة جرائم الأموال العامة، من بعض المواطنين، بلاغات تفيد تضررهم من البلوغر المتهمة، حيث قامت بانشاء كيان وهمى لإلحاق العمالة بالخارج، وباقي مسئولي الشركة، وذلك بتهمة النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بدول الاتحاد الأوربي دون الوفاء بذلك. (اليوم السابع)
 
