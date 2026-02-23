تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
برجك اليوم

Lebanon 24
23-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
يبدو أن يومك اليوم مليء بالفرص الجديدة، خاصة على الصعيد المهني. قد تواجه بعض الضغوطات البسيطة، لكن حماسك وقدرتك على اتخاذ القرارات السريعة تساعدك على تخطيها بنجاح. عاطفيًا، التواصل الصادق مع الشريك يعزز العلاقة ويزيل أي سوء فهم سابق.
الثور
اليوم مناسب للتركيز على الأمور المالية واتخاذ خطوات عملية نحو استقرارك الاقتصادي. قد تشعر ببعض التوتر نتيجة الالتزامات العائلية، لكن حاول تنظيم وقتك جيدًا. صحة الثور بحاجة إلى الراحة والنوم الكافي لتجديد النشاط.
الجوزاء
يمنحك هذا اليوم قدرة كبيرة على التواصل الاجتماعي وبناء علاقات جديدة. قد تتلقى أخبارًا سارة تتعلق بالعمل أو المشاريع المستقبلية. العاطفة في صالحك إذا حاولت الاستماع إلى مشاعر من تحب قبل إصدار الأحكام.
السرطان
مليء بالتحديات المهنية، لكنك تمتلك القدرة على التحليل واتخاذ القرارات الصائبة. حاول الابتعاد عن الانفعالات والتوترات الصغيرة، وركز على ما هو مهم. عاطفيًا، الصراحة والوضوح اليوم هما مفتاح السعادة والاستقرار.
الأسد
يومك يحمل طاقة إيجابية، خاصة إذا ركزت على تطوير مهاراتك الشخصية والمهنية. قد تبرز فرصة مفاجئة في العمل أو مشروع جديد. عاطفيًا، الانتباه لمشاعر الشريك يخفف أي توتر محتمل.
العذراء
الالتزامات اليومية قد تشعرك بالإرهاق، لكن التنظيم الدقيق لوقتك يساعدك على إدارة كل الأمور بكفاءة. على الصعيد العاطفي، يوم مناسب للتقارب مع الشريك أو للتواصل مع أفراد العائلة. لا تهمل صحتك الجسدية.
الميزان 
تتمتع بقدرة على التعامل مع الضغوطات بشكل هادئ ومرن. يوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة في العمل أو العلاقات الشخصية. العاطفة اليوم تحتاج إلى اهتمام خاص؛ كلمات لطيفة وصغيرة قد تصنع فرقًا كبيرًا.
العقرب
تتركز طاقتك اليوم على الإنجازات المهنية وتحقيق أهدافك. حاول عدم الانسياق وراء التوترات الصغيرة. عاطفيًا، قد تشعر بحاجة لتوضيح بعض الأمور مع الشريك لضمان استقرار العلاقة.
القوس
الفرص الاجتماعية والعائلية تبرز اليوم، وقد تتلقى دعوات أو لقاءات مفيدة. حاول أن تبقى مرنًا وتستفيد من كل موقف. عاطفيًا، يوم مناسب لمبادرات رومانسية صغيرة تعزز العلاقة مع الشريك.
الجدي
تحتاج إلى التركيز على أمورك المالية والمهنية. التنظيم والتخطيط الجيد يساعدانك على تجنب أي مفاجآت غير سارة. عاطفيًا، الحوار الهادئ مع الشريك اليوم يحقق نتائج إيجابية ويزيل أي توتر.
الدلو 
تظهر اليوم قدرة كبيرة على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. قد تأتيك فرص جديدة في العمل أو مشروع شخصي. عاطفيًا، يوم جيد للتقارب العاطفي وإظهار مشاعرك بصدق.
الحوت
اليوم يحمل لك بعض التحديات العاطفية، لكن تفهمك وصبرك يساعدك على تجاوزها. في العمل، تحتاج إلى التركيز على التفاصيل لتجنب الأخطاء. الصحة بحاجة إلى اهتمام بسيط بنظام النوم والغذاء.
المستقبل

العذراء

التزام

التركي

سعادة

الترك

أخبار

الأسد

