روبوت يقوم بطيّ الملابس فقط!

بدأت شركة "Weave Robotics" الناشئة في سان ، بتلقي طلبات الحجز المسبق لـ"Isaac 0" أول منزلي لها، والذي يُعدّ بإتقان مهمة واحدة فقط، وهي طيّ الملابس.





ويستطيع المستخدم وضع كومة من الملابس المغسولة حديثاً وغير المصنفة على سطح طاولة بالقرب من الروبوت، في مساحة 6 × 5 أقدام، وسيقوم "Isaac 0" بطيها بدقة في غضون 30 إلى . (العربية)