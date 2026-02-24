تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
روبوت يقوم بطيّ الملابس فقط!
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت شركة "Weave Robotics" الناشئة في سان
فرانسيسكو
، بتلقي طلبات الحجز المسبق لـ"Isaac 0" أول
روبوت
منزلي لها، والذي يُعدّ بإتقان مهمة واحدة فقط، وهي طيّ الملابس.
ويستطيع المستخدم وضع كومة من الملابس المغسولة حديثاً وغير المصنفة على سطح طاولة بالقرب من الروبوت، في مساحة 6 × 5 أقدام، وسيقوم "Isaac 0" بطيها بدقة في غضون 30 إلى
90 دقيقة
. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
CLOiD… روبوت ذكي يطوي الملابس ويُعد الطعام ويتحكم بالمنزل
Lebanon 24
CLOiD… روبوت ذكي يطوي الملابس ويُعد الطعام ويتحكم بالمنزل
24/02/2026 19:58:17
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني فريدريش ميرتس: نحذر من خطورة أن يقوم العالم على القوّة فقط
Lebanon 24
المستشار الألماني فريدريش ميرتس: نحذر من خطورة أن يقوم العالم على القوّة فقط
24/02/2026 19:58:17
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
24/02/2026 19:58:17
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات سهلة لتنظيم خزانة الملابس في العام الجديد
Lebanon 24
خطوات سهلة لتنظيم خزانة الملابس في العام الجديد
24/02/2026 19:58:17
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانسيسكو
90 دقيقة
فرانسيس
الملا
ويست
قد يعجبك أيضاً
في مقبرة في فيينا... فتاة قاصر قتلت إمرأة طعناً
Lebanon 24
في مقبرة في فيينا... فتاة قاصر قتلت إمرأة طعناً
09:44 | 2026-02-24
24/02/2026 09:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
09:09 | 2026-02-24
24/02/2026 09:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع
Lebanon 24
أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع
08:18 | 2026-02-24
24/02/2026 08:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نائب لبنانيّ برفقة إبنته الصغيرة أمام البرلمان
Lebanon 24
بالفيديو... نائب لبنانيّ برفقة إبنته الصغيرة أمام البرلمان
07:57 | 2026-02-24
24/02/2026 07:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الحصول على رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!
Lebanon 24
بتهمة الحصول على رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!
07:26 | 2026-02-24
24/02/2026 07:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
16:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:44 | 2026-02-24
في مقبرة في فيينا... فتاة قاصر قتلت إمرأة طعناً
09:09 | 2026-02-24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
08:18 | 2026-02-24
أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع
07:57 | 2026-02-24
بالفيديو... نائب لبنانيّ برفقة إبنته الصغيرة أمام البرلمان
07:26 | 2026-02-24
بتهمة الحصول على رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!
06:46 | 2026-02-24
بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24