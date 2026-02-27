تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
بالفيديو.. كلب "متحمس" يساهم في دفع سيارة عالقة على الطريق
Lebanon 24
27-02-2026
|
09:57
photos
انتشر على مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو طريف يظهر كلبًا يساعد المارة بحماس في دفع سيارة متعطلة، وجذب المشهد ملايين المشاهدات عبر المنصات المختلفة.
وظهر الكلب بقلق واهتمام كبيرين، متنقلًا بين من يدفعون السيارة من الخلف ويبحث عن أفضل زاوية للمساعدة، حتى استقر في موضع مثالي وبدأ بالدفع باستخدام قائميه الأماميين بينما كان واقفًا عموديًا على قائميه الخلفيين.
وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بتصرف الكلب، واصفينه بـ"النبيل" و"الرائع"، مثمنين فيه الإخلاص والتفاني والصداقة للبشر والتعاطف مع مشاكلهم.
