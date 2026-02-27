بالفيديو.. كلب "متحمس" يساهم في دفع سيارة عالقة على الطريق

انتشر على مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو طريف يظهر كلبًا يساعد المارة بحماس في دفع سيارة متعطلة، وجذب المشهد ملايين المشاهدات عبر المنصات المختلفة.



وظهر الكلب بقلق واهتمام كبيرين، متنقلًا بين من يدفعون السيارة من الخلف ويبحث عن أفضل زاوية للمساعدة، حتى استقر في موضع مثالي وبدأ بالدفع باستخدام قائميه الأماميين بينما كان واقفًا عموديًا على قائميه الخلفيين.



وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بتصرف الكلب، واصفينه بـ"النبيل" و"الرائع"، مثمنين فيه الإخلاص والتفاني والصداقة للبشر والتعاطف مع مشاكلهم.





