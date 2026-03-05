تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
تحدي "نودلز النار"... خطر يهدد حياة المراهقين
Lebanon 24
05-03-2026
|
14:00
تحول تحدي "نودلز النار" (Fire Noodles)، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر منصة "تيك توك"، من مجرد محاكاة لمشاهد شهيرة في أعمال "نتفليكس" إلى كابوس صحي حقيقي دفع بالعديد من المشاركين إلى غرف الطوارئ.
هذا التحدي، الذي يعتمد على تناول المعكرونة سريعة التحضير ذات المستويات العالية جداً من الحرارة، دفع الكثير من المراهقين والشباب لخوض التجربة بهدف حصد الشهرة والمشاهدات الرقمية. إلا أن الواقع كان مؤلماً، حيث رصدت الأوساط الطبية حالات متزايدة من الإصابات التي استدعت تدخلاً عاجلاً، تراوحت بين آلام مبرحة في المعدة، تشنجات حادة، واضطرابات هضمية قاسية.
ويحذر خبراء التغذية والأطباء من أن الإفراط في تناول هذه التوابل الحارة جداً لا يهدد الجهاز الهضمي فحسب، بل قد يتسبب في أضرار طويلة الأمد للغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، مؤكدين أن السعي خلف "التريند" على حساب السلامة الجسدية بات يشكل خطراً داهماً يتربص بمستخدمي
مواقع التواصل الاجتماعي
.
