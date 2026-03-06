تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بالفيديو.. مقلب اعتقال مزيف يحدث ضجّة واسعة شاهدوه

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:01
بالفيديو.. مقلب اعتقال مزيف يحدث ضجّة واسعة شاهدوه
بالفيديو.. مقلب اعتقال مزيف يحدث ضجّة واسعة شاهدوه photos 0
نفّذت مجموعة من اليوتيوبرز في قناة TopNotchIdiots بأميركا مقلباً وُصف بأنه صارخ، عبر سيناريو اعتقال مزيف استهدف المصور الجديد دانيال بينا.

وبحسب الرواية، بدأ المقلب بإيقاف بينا من "شرطة" مزيفة بزعم العثور على 600 كيلوغرام من الكوكايين في سيارته، قبل أن يتدخل "عملاء FBI" مزيفون مع مروحية، ثم يُنقل إلى "سجن" مزيف يضم "سجناء خطرين" كانوا في الحقيقة ممثلين.

وتصاعدت الأحداث إلى استجواب ومحاكمة مزيفين أمام "قاضٍ" أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً إلى مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط، قبل أن يكشف أفراد القناة في النهاية أن ما جرى مجرد "احتفال" بانضمامه للفريق، لكن المقلب وصل إلى حد بعيد وتسبب بصدمة حقيقية له.
