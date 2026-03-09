بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر

قررت محكمة مستأنف جنايات في مصر تأجيل، المقدم من متهم على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية قتل طفل بدائرة مركز أوسيم الى دور المقبل للمرافعة.



وتعود وقائع القضية رقم 4081 لسنة 2021 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 440 لسنة 2021 كلي ، إلى اتهام للمتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق ، بقتل طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات، بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى منزله باستخدام دراجة بخارية، قبل أن يصطحبه إلى شقة سكنية بعيدة عن أعين المارة.



وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول هتك عرض الطفل بالقوة، إلا أن المجني عليه قاومه، فقام المتهم بإحكام ذراعه حول عنقه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.



وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث تمكنت قوة من مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة تفصيلًا، وأرشد عن مكان جثمان الطفل، كما أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعة تطابقت مع اعترافاته. (اليوم السابع)

