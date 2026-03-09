تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر

Lebanon 24
09-03-2026 | 16:19
بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة في مصر تأجيل، الاستئناف المقدم من متهم على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية قتل طفل بدائرة مركز أوسيم الى دور ابريل المقبل للمرافعة.

وتعود وقائع القضية رقم 4081 لسنة 2021 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 440 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، بقتل طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات، بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى منزله باستخدام دراجة بخارية، قبل أن يصطحبه إلى شقة سكنية بعيدة عن أعين المارة.

 وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول هتك عرض الطفل بالقوة، إلا أن المجني عليه قاومه، فقام المتهم بإحكام ذراعه حول عنقه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

 وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث تمكنت قوة من مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة تفصيلًا، وأرشد عن مكان جثمان الطفل، كما أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعة تطابقت مع اعترافاته. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم قضائي رادع في مصر بعد مقتل طفل بطريقة مروعة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دوتيرتي متهّم بقتل الآلاف أمام المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حبس متهم بإطلاق النار على زوجته في مصر
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

