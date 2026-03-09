ماذا لا يتناول الطياران نفس الوجبة على متن الطائرة؟

كشفت مضيفة طيران سابقة في شركة Virgin Atlantic، في مقطع فيديو حصد مئات آلاف المشاهدات على ، أنّه لا يتم تقديم نفس الوجبة لكلا الطيارين خلال الرحلة، كإجراء احترازي لحماية الطائرة والركاب.

وأوضحت ، التي عملت مضيفة طيران لمدة 12 عامًا، أنّ الطيارين يختاران وجباتهما مسبقًا بحيث يختار أحدهما الدجاج بينما يختار الآخر السمك، بهدف تقليل المخاطر في حال حدوث تسمم غذائي.





وقالت: "من الواضح أننا لا نريد أن يتعرض كلاهما للتقيؤ!" مؤكدة أن هذا الإجراء احترازي بحت، لأن الطعام المقدم آمن عادةً.

ويكمن السبب وراء هذه السياسة في أنّ كلا الطيارين مسؤول عن قيادة الطائرة، فإذا مرض أحدهما، يستطيع الآخر التحكم بالطائرة وضمان سلامة الركاب.





وهذه الإجراءات جزء من مجموعة واسعة من بروتوكولات السلامة التي تعتمدها شركات الطيران لتقليل المخاطر أثناء الرحلة.

تغير نكهة الطعام في الجو

تطرقت سميث أيضًا إلى التحديات الخاصة بتناول الطعام على ارتفاعات عالية، موضحة أنّ بيئة قمرة القيادة تؤثر على حاسة التذوق، ما يجعل النكهات تبدو أخف مقارنةً بالأرض.



ويؤثر انخفاض الضغط والرطوبة والتغيرات الفسيولوجية في الجسم على براعم التذوق والإحساس بالنكهة، لذلك يقوم الطهاة بتعديل الوصفات بإضافة توابل أقوى لضمان شعور الركاب وطاقم الطائرة بالنكهات المتوازنة واللذيذة. (آرم نيوز)