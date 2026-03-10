تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
10-03-2026 | 00:00
برجك اليوم
الحمل
يوم مناسب للتركيز على المشاريع العملية، فقد تظهر فرص غير متوقعة لتحقيق إنجازات ملموسة. العاطفة تشهد استقرارًا إذا حرصت على التواصل الصادق مع الشريك.
الثور

الطاقة المالية قوية اليوم، وقد تتاح لك فرصة لتحسين وضعك المالي أو استثمار جديد. حاول تنظيم وقتك بين العمل والحياة الشخصية لتجنب التوتر.
الجوزاء
تنبض الأفكار الإبداعية في ذهنك، ما يجعل هذا اليوم مناسبًا للبدء بمشروعات جديدة أو اتخاذ قرارات مهمة. عاطفيًا، قد يطرأ لقاء ممتع يعزز حياتك الاجتماعية.
السرطان
حان الوقت للاهتمام بالصحة والراحة النفسية. لا تتسرع في اتخاذ قرارات مالية أو مهنية اليوم، وحافظ على هدوء أعصابك في المواقف العائلية.
الأسد
اليوم يحمل لك فرصًا لتوسيع دائرة علاقاتك والتأثير إيجابيًا على المحيطين بك. عاطفيًا، قد تشعر بمزيد من التفاهم مع الشريك إذا أظهرت صبرك واهتمامك.
العذراء
التركيز والاهتمام بالتفاصيل سيكونان مفتاح نجاحك اليوم. حاول تنظيم أولوياتك بشكل واضح لتجنب الضغط والتوتر، وسترى نتائج إيجابية في نهاية اليوم.
الميزان
تزداد رغبتك في التواصل الاجتماعي وبناء علاقات جديدة. قد تتلقى دعوات أو فرص سفر مفيدة، فيما يستمر العمل على تحقيق الاستقرار العاطفي.
العقرب
تحتاج إلى توخي الحذر في القرارات المالية والمهنية، لكن الطاقة العاطفية إيجابية. قد تشهد لقاءً أو محادثة تعزز حياتك الشخصية.
القوس
يوم مناسب للمغامرات الصغيرة والتخطيط لمستقبل مهني مشرق. حاول الابتعاد عن التوتر ومواجهة المواقف بعقلانية، وسيكون الحظ حليفك في العلاقات الاجتماعية.
الجدي
التحديات قد تظهر بشكل محدود، لكن صبرك وتنظيمك سيقلبان الأمور لصالحك. احرص على صحتك ووقت الراحة لتجنب الإجهاد النفسي والجسدي.
بج الدلو
قد تواجه بعض الضغوط العملية، لكن حلولًا مبتكرة ستظهر لك فجأة. عاطفيًا، يوم مناسب لتجديد الحميمية مع الشريك أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.
الحوت
الحدس يقودك اليوم لاتخاذ قرارات صائبة، خاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية. حاول التركيز على الأمور الإيجابية وتجنب الانشغال بالماضي أو الخلافات البسيطة.
