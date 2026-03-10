وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا

توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بعد أن غرق أثناء ممارسة الغطس في نهر بولاية ، رغم محاولات أشخاص عدة إنقاذه، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا أن الحادث وقع مساء السبت قرب منطقة فرينش لاندينغ في مدينة أورنج سيتي، عندما اختفى الشاب تحت الماء أثناء السباحة على بعد نحو 50 قدماً من الشاطئ.

وتم التعرف على الضحية ويدعى صامويل أوشي (22 عاماً) من مدينة دايتونا بيتش. ووفق بيان الشرطة، تلقت السلطات بلاغاً عند الساعة 4:18 مساءً بالتوقيت المحلي من صديقته وعدد من الشهود، بعد أن واجه صعوبة في السباحة ثم اختفى تحت سطح الماء.

وأضافت الشرطة أن صديقته حاولت إنقاذه، كما قفز عدة أشخاص آخرين إلى المياه للمساعدة، إلا أنهم فقدوا السيطرة عليه بسبب القوي قبل أن يختفي عن الأنظار.

وشاركت في عمليات البحث فرق من هيئة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا إلى جانب وحدة الطيران التابعة للشرطة، حيث استخدمت قارباً مزوداً بجهاز سونار للبحث تحت الماء في نهر .

وعند نحو الساعة الثامنة مساءً، تمكن فريق الغوص التابع لمكتب الشرطة من العثور على جثة الشاب وانتشالها من النهر.

وتحذر تقارير علمية من السباحة في نهر سانت جونز بسبب قوة التيارات، إضافة إلى تأثير العواصف والرياح وكثرة حركة القوارب، فضلاً عن عكارة المياه ووجود حطام ومعدات صيد مهجورة قد تشكل خطراً على السباحين.