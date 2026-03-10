تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا

Lebanon 24
10-03-2026 | 00:51
A-
A+
وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا
وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بعد أن غرق أثناء ممارسة الغطس في نهر بولاية فلوريدا الأمريكية، رغم محاولات أشخاص عدة إنقاذه، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا أن الحادث وقع مساء السبت قرب منطقة فرينش لاندينغ في مدينة أورنج سيتي، عندما اختفى الشاب تحت الماء أثناء السباحة على بعد نحو 50 قدماً من الشاطئ.

وتم التعرف على الضحية ويدعى صامويل أوشي (22 عاماً) من مدينة دايتونا بيتش. ووفق بيان الشرطة، تلقت السلطات بلاغاً عند الساعة 4:18 مساءً بالتوقيت المحلي من صديقته وعدد من الشهود، بعد أن واجه صعوبة في السباحة ثم اختفى تحت سطح الماء.

وأضافت الشرطة أن صديقته حاولت إنقاذه، كما قفز عدة أشخاص آخرين إلى المياه للمساعدة، إلا أنهم فقدوا السيطرة عليه بسبب التيار القوي قبل أن يختفي عن الأنظار.

وشاركت في عمليات البحث فرق من هيئة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا إلى جانب وحدة الطيران التابعة للشرطة، حيث استخدمت قارباً مزوداً بجهاز سونار للبحث تحت الماء في نهر سانت جونز.

وعند نحو الساعة الثامنة مساءً، تمكن فريق الغوص التابع لمكتب الشرطة من العثور على جثة الشاب وانتشالها من النهر. 

وتحذر تقارير علمية من السباحة في نهر سانت جونز بسبب قوة التيارات، إضافة إلى تأثير العواصف والرياح وكثرة حركة القوارب، فضلاً عن عكارة المياه ووجود حطام ومعدات صيد مهجورة قد تشكل خطراً على السباحين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بلدة عكارية.. وفاة طفلين غرقا في بركة لري المزروعات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في مشتى حمود.. وفاة طفلين غرقاً في بركة مياه (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع شاب سقط من سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية فلوريدا

الأمريكية

فلوريدا

التيار

أمريكي

بريت

عكار

جونز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-03-10
Lebanon24
03:00 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
Lebanon24
16:19 | 2026-03-09
Lebanon24
15:14 | 2026-03-09
Lebanon24
13:06 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24