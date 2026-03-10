تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برلمان بريطانيا يرفض حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً

Lebanon 24
10-03-2026 | 03:00
برلمان بريطانيا يرفض حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً
رفض أعضاء البرلمان البريطاني مقترحاً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً في المملكة المتحدة.

وكان تحديد سن 16 عاماً قد حظي بدعم مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام بعد تزايد الدعوات من ناشطين، بينهم الممثل هيو جرانت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقال مؤيدو الحظر، المستلهم من النموذج الأسترالي، إن الآباء يجدون أنفسهم "في موقف مستحيل" بسبب الأضرار الرقمية التي يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

في المقابل، حذر آخرون، من بينهم الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، من أن الحظر قد يدفع المراهقين إلى استخدام زوايا غير منظمة من الإنترنت.

وصوت النواب بأغلبية 307 مقابل 173، بفارق 134 صوتاً، ضد التعديل المقترح على مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس، الذي قدمه الوزير المحافظ السابق جون ناش.

ووصف ناش تصويت مجلس العموم بأنه "مخيب للآمال بشدة"، متعهداً ببذل "كل ما في وسعنا" لإحياء التعديل في مجلس اللوردات.
الجمعية الوطنية

وكالة الأنباء

مجلس العموم

البريطانية

الأسترالي

البريطاني

البرلمان

