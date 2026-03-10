تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
برلمان بريطانيا يرفض حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً
Lebanon 24
10-03-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض أعضاء
البرلمان
البريطاني
مقترحاً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً في
المملكة
المتحدة.
وكان تحديد سن 16 عاماً قد حظي بدعم مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام بعد تزايد الدعوات من ناشطين، بينهم الممثل هيو جرانت، بحسب
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي إيه ميديا).
وقال مؤيدو الحظر، المستلهم من النموذج
الأسترالي
، إن الآباء يجدون أنفسهم "في موقف مستحيل" بسبب الأضرار الرقمية التي يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.
في المقابل، حذر آخرون، من بينهم
الجمعية الوطنية
لمنع القسوة ضد الأطفال، من أن الحظر قد يدفع المراهقين إلى استخدام زوايا غير منظمة من الإنترنت.
وصوت النواب بأغلبية 307 مقابل 173، بفارق 134 صوتاً، ضد التعديل المقترح على مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس، الذي قدمه الوزير المحافظ السابق جون ناش.
ووصف ناش تصويت
مجلس العموم
بأنه "مخيب للآمال بشدة"، متعهداً ببذل "كل ما في وسعنا" لإحياء التعديل في مجلس اللوردات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما
Lebanon 24
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما
10/03/2026 11:46:35
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء هذه الدولة يدعم حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا
Lebanon 24
رئيس وزراء هذه الدولة يدعم حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا
10/03/2026 11:46:35
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل على القاصرين
Lebanon 24
بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل على القاصرين
10/03/2026 11:46:35
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
130 نائبا صوتوا لصالحه.. قانون يحظر وسائل التواصل في فرنسا لمن هم أقل من 15 عاما
Lebanon 24
130 نائبا صوتوا لصالحه.. قانون يحظر وسائل التواصل في فرنسا لمن هم أقل من 15 عاما
10/03/2026 11:46:35
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الوطنية
وكالة الأنباء
مجلس العموم
البريطانية
الأسترالي
البريطاني
البرلمان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
Lebanon 24
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
04:12 | 2026-03-10
10/03/2026 04:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا
Lebanon 24
وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا
00:51 | 2026-03-10
10/03/2026 12:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:00 | 2026-03-10
10/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر
Lebanon 24
بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر
16:19 | 2026-03-09
09/03/2026 04:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا لا يتناول الطياران نفس الوجبة على متن الطائرة؟
Lebanon 24
ماذا لا يتناول الطياران نفس الوجبة على متن الطائرة؟
15:14 | 2026-03-09
09/03/2026 03:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:12 | 2026-03-10
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
00:51 | 2026-03-10
وفاة شاب غرقاً أثناء الغطس في فلوريدا
00:00 | 2026-03-10
برجك اليوم
16:19 | 2026-03-09
بعد حكم الإعدام.. تأجيل استئناف متهم بقتل طفل في مصر
15:14 | 2026-03-09
ماذا لا يتناول الطياران نفس الوجبة على متن الطائرة؟
13:06 | 2026-03-09
شخص يطلق النار على شاب بسبب معاكسة خطيبته
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 11:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24