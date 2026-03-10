تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:12
A-
A+
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما تستمر التوترات وتتواصل الحرب في إيران، وتتسع دائرتها، تبرز مفارقة غريبة يشهدها هذا العام. فتقويم العام 2026 يتطابق تماماً مع تقويم العام 1914، عام اندلاع الحرب العالمية الأولى.

فهل هذه المفارقة تؤشر لقرب اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
يتشارك كلا العامين (2026 و1914) نفس ترتيب التواريخ والأيام، مما يعني أن تصميم التقويم يتكرر بدقة.
فكما بدأ الأول من كانون الثاني من العام 2026 يوم الخميس، كان الأول من كانون الثاني 1914 يوم الخميس. كما أن عدد أيام شهر شباط من العامين 28 يوماً. وبالتالي فإن العامين 2026 و1914 متطابقان تماماً.

يذكر أن العام 1914 لم يكن عاماً عادياً، بل كان عاماً شهد انطلاقة الشرارة الأولى للحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي غيرت خارطة العالم وأودت بحياة الملايين.
اندلعت الحرب العالمية الأولى في 28 تموز 1914، بعد شهر من اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند وزوجته في سراييفو على يد طالب صربي. تحول هذا الحادث إلى صراع شامل بسبب نظام التحالفات العسكرية، حيث أعلنت النمسا الحرب على صربيا، لتتدخل القوى العظمى في الصراع.
استمرت الحرب أربع سنوات حتى عام 1918، وكانت واحدة من أعنف الصراعات في التاريخ، حيث غيّرت خرائط العالم.

يذكر أن الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً. إلا أن الأحداث الجارية تجبرنا على طرح التساؤلات:

هل يعيد التاريخ نفسه؟ وهل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟

الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوبك: توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 مستقرة عند 1.4 مليون برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التصويت على الجزء الأوّل من نفقات موازنة العام 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24

فرانز فرديناند

ولي عهد

القادمة

رنا ❗️

النمسا

الزمني

الملا

صربيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-10
Lebanon24
00:51 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
Lebanon24
16:19 | 2026-03-09
Lebanon24
15:14 | 2026-03-09
Lebanon24
13:06 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24