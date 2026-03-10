في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر

شطبت النقابة العامة لأطباء مصر، الطبيب ض. ش، استشاري التخدير والعناية المركزة، من سجلاتها وأسقطت عضويته، بعد ثبوت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة وغير مثبتة علمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً إعلامياً وطبياً.



وأوضحت الهيئة التأديبية في النقابة أن الطبيب تعمد تقديم آراء طبية تخالف القواعد المحلية والدولية، متجاوزاً تخصصه المهني للحديث في أمراض معقدة كالسكري والكلى والأورام والقلب.

كما روج لوسائل غير معتمدة، وقدم استنتاجات شخصية كحقائق علمية، مما دفع بعض المرضى لإيقاف علاجاتهم الضرورية وتعريض حياتهم للخطر. (العربية)