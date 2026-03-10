تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

منوعات

في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر

Lebanon 24
10-03-2026 | 08:33
في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر
في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر photos 0
شطبت النقابة العامة لأطباء مصر، الطبيب ض. ش، استشاري التخدير والعناية المركزة، من سجلاتها وأسقطت عضويته، بعد ثبوت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة وغير مثبتة علمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً إعلامياً وطبياً.

وأوضحت الهيئة التأديبية في النقابة أن الطبيب تعمد تقديم آراء طبية تخالف القواعد المحلية والدولية، متجاوزاً تخصصه المهني للحديث في أمراض معقدة كالسكري والكلى والأورام والقلب.
 
كما روج لوسائل علاجية غير معتمدة، وقدم استنتاجات شخصية كحقائق علمية، مما دفع بعض المرضى لإيقاف علاجاتهم الضرورية وتعريض حياتهم للخطر. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ماكرون من قبرص: "حزب الله" عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:25:44
الدفاع البريطانية: واشنطن بدأت باستخدام قواعدنا في عمليات دفاع لمنع إيران من هجمات تعرض حياة البريطانيين للخطر
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:25:44
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:25:44
دخول الدفعة الأولى من المرضى الفلسطينيين الذين أنهوا علاجهم بمستشفيات مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:25:44

علاجية

السكري

ديبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-10
Lebanon24
10:37 | 2026-03-10
Lebanon24
04:12 | 2026-03-10
Lebanon24
03:00 | 2026-03-10
Lebanon24
00:51 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24