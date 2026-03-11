تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
منوعات
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
Lebanon 24
11-03-2026
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
جيمس
ديلان
بوركيت
جونيور
، المعروف باسم ديلان، بعدما صدمت مركبته من الخلف مساء الأحد 8 آذار على طريق 6 مايل في بلدة ريدفورد بولاية ميشيغان، بحسب قناة WXYZ. وأفادت الشرطة بأنه لم يكن يرتدي خوذة وقت الحادث.
وقال والده جيمس إن آخر حديث بينهما كان عن ضرورة ارتداء الخوذة، موضحاً أنه شدد على ابنه بدافع الخوف عليه، ثم عاد وأكد له قبل مغادرته أنه يحبه ولا يريد أن يتأذى. وبعد نحو 30 دقيقة، وقع الحادث.
وأضاف الأب المفجوع أنه توجه إلى المكان معتقداً أن ابنه أُصيب فقط، قبل أن يواجه الحقيقة هناك، فيما استذكر زملاء ديلان وأفراد من
المجتمع المحلي
صفاته
الطيبة
، ووصفه أحد زملائه بأنه من ألطف الأشخاص في المدرسة. (بيبول)
