تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة

توفي بوركيت ، المعروف باسم ديلان، بعدما صدمت مركبته من الخلف مساء الأحد 8 آذار على طريق 6 مايل في بلدة ريدفورد بولاية ميشيغان، بحسب قناة WXYZ. وأفادت الشرطة بأنه لم يكن يرتدي خوذة وقت الحادث.



وقال والده جيمس إن آخر حديث بينهما كان عن ضرورة ارتداء الخوذة، موضحاً أنه شدد على ابنه بدافع الخوف عليه، ثم عاد وأكد له قبل مغادرته أنه يحبه ولا يريد أن يتأذى. وبعد نحو 30 دقيقة، وقع الحادث.



وأضاف الأب المفجوع أنه توجه إلى المكان معتقداً أن ابنه أُصيب فقط، قبل أن يواجه الحقيقة هناك، فيما استذكر زملاء ديلان وأفراد من صفاته ، ووصفه أحد زملائه بأنه من ألطف الأشخاص في المدرسة. (بيبول)

