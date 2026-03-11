تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
اعتداء بالسلاح في مصر ينتهي بحكم قضائي صارم
Lebanon 24
11-03-2026
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات مستأنف
سوهاج
في مصر، بمعاقبة المتهم ج.م عامل وع.س، بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالشروع فى قتل أحد الأشخاص بدائرة مركز طهطا .
تعود أحداث القضية إلى عام2024 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت
النيابة العامة
متهمين بالتعدى على المجنى عليه بسلاح، ما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما
النيابة
تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى
محكمة الجنايات
والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
