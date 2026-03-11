اعتداء بالسلاح في مصر ينتهي بحكم قضائي صارم

قضت محكمة جنايات مستأنف في مصر، بمعاقبة المتهم ج.م عامل وع.س، بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالشروع فى قتل أحد الأشخاص بدائرة مركز طهطا .



تعود أحداث القضية إلى عام2024 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت متهمين بالتعدى على المجنى عليه بسلاح، ما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)

