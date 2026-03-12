تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:19
كشف علماء
الفلك
عن رصد أحد أكثر الأجرام تطرفاً في
الكون
، والذي يتميز بكتلة هائلة تصل إلى 500 ألف ضعف كتلة الأرض، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة الأجرام السماوية والظواهر الكونية المعقدة.
ويشير العلماء إلى أن هذا الجرم، الذي يقع ضمن فئة الأجرام الأكثر كثافة وغرابة، يعكس مستويات غير مسبوقة من التفاعل الفيزيائي، حيث تتراكم فيه المادة بتركيزات تكسر القواعد التقليدية المعروفة، مما يجعله مختبراً حقيقياً لدراسة قوانين الفيزياء في أقسى ظروفها.
هذا الكشف يمثل إضافة نوعية للرصد الفلكي العالمي، إذ يتيح للباحثين فرصة لدراسة كيفية نشوء هذه الأجرام العملاقة وتأثيرها على المحيط الكوني المحيط بها، ويساهم في تعميق الفهم حول تطور المادة في مراحلها الأكثر تطرفاً منذ بداية الكون.
متفرقات
منوعات
الظواهر
الفلك
العلم
الكون
آفاق
تركي
