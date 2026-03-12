تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء

Lebanon 24
12-03-2026 | 16:19
A-
A+
بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء
بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف علماء الفلك عن رصد أحد أكثر الأجرام تطرفاً في الكون، والذي يتميز بكتلة هائلة تصل إلى 500 ألف ضعف كتلة الأرض، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة الأجرام السماوية والظواهر الكونية المعقدة.

ويشير العلماء إلى أن هذا الجرم، الذي يقع ضمن فئة الأجرام الأكثر كثافة وغرابة، يعكس مستويات غير مسبوقة من التفاعل الفيزيائي، حيث تتراكم فيه المادة بتركيزات تكسر القواعد التقليدية المعروفة، مما يجعله مختبراً حقيقياً لدراسة قوانين الفيزياء في أقسى ظروفها.

هذا الكشف يمثل إضافة نوعية للرصد الفلكي العالمي، إذ يتيح للباحثين فرصة لدراسة كيفية نشوء هذه الأجرام العملاقة وتأثيرها على المحيط الكوني المحيط بها، ويساهم في تعميق الفهم حول تطور المادة في مراحلها الأكثر تطرفاً منذ بداية الكون.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحلة الصاروخ الباليستي: حينما تلتقي قوانين الفيزياء بالاستراتيجية العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيليةعن مصادر: لقاء الأمس مع المسؤولين الأميركيين بحث إمكانية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا تفوق بكثير ما سبق العدوان الأخير
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات ترحب بخطة السلام السودانية وتعلن التزامًا إنسانيًا بـ500 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الظواهر

الفلك

العلم

الكون

آفاق

تركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-03-12
Lebanon24
13:25 | 2026-03-12
Lebanon24
10:37 | 2026-03-12
Lebanon24
08:23 | 2026-03-12
Lebanon24
05:06 | 2026-03-12
Lebanon24
01:29 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24