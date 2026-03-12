بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء

كشف علماء عن رصد أحد أكثر الأجرام تطرفاً في ، والذي يتميز بكتلة هائلة تصل إلى 500 ألف ضعف كتلة الأرض، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة الأجرام السماوية والظواهر الكونية المعقدة.



ويشير العلماء إلى أن هذا الجرم، الذي يقع ضمن فئة الأجرام الأكثر كثافة وغرابة، يعكس مستويات غير مسبوقة من التفاعل الفيزيائي، حيث تتراكم فيه المادة بتركيزات تكسر القواعد التقليدية المعروفة، مما يجعله مختبراً حقيقياً لدراسة قوانين الفيزياء في أقسى ظروفها.



هذا الكشف يمثل إضافة نوعية للرصد الفلكي العالمي، إذ يتيح للباحثين فرصة لدراسة كيفية نشوء هذه الأجرام العملاقة وتأثيرها على المحيط الكوني المحيط بها، ويساهم في تعميق الفهم حول تطور المادة في مراحلها الأكثر تطرفاً منذ بداية الكون.





