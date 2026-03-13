تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
أول أكسيد الكربون يسرق حياة زوجين
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي جاي وكريستين روسكي أثناء نومهما في منزلهما في كامبريا، في انكلترا، وفق ما ذكرته صحيفة "
سانتا
باربرا إندبندنت"، وكان جاي يبلغ 53 عاماً وكريستين 49 عاماً.
وترك الزوجان وراءهما 3 أبناء، هم ولدان يبلغان 16 عاماً وابنة تبلغ 19 عاماً، بحسب ما ورد في صفحة على "GoFundMe".
وقالت العائلة في بيان: "بقلوب مفجوعة ومحطمة ننقل إليكم نبأ الرحيل المأساوي لحبيبنا جاي وكريستين روسكي". (people)
