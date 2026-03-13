أول أكسيد الكربون يسرق حياة زوجين

توفي جاي وكريستين روسكي أثناء نومهما في منزلهما في كامبريا، في انكلترا، وفق ما ذكرته صحيفة " باربرا إندبندنت"، وكان جاي يبلغ 53 عاماً وكريستين 49 عاماً.



وترك الزوجان وراءهما 3 أبناء، هم ولدان يبلغان 16 عاماً وابنة تبلغ 19 عاماً، بحسب ما ورد في صفحة على "GoFundMe".



وقالت العائلة في بيان: "بقلوب مفجوعة ومحطمة ننقل إليكم نبأ الرحيل المأساوي لحبيبنا جاي وكريستين روسكي". (people)

