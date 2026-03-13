إوزة عدوانية تثير الفوضى في حرم جامعة فلوريدا

13-03-2026 | 16:23
إوزة عدوانية تثير الفوضى في حرم جامعة فلوريدا
شهد الحرم الجامعي لجامعة "فلوريدا إيه آند إم"، لحظات من الفوضى بعد أن هاجمت إوزة عدوانية عددًا من الطلبة قرب مبنى كلية الصحافة، ما دفعهم إلى الفرار والتدافع بحثًا عن الأمان.

ووثّقت إحدى الطلبات الحادثة في مقطع فيديو، حيث ظهرت الإوزة وهي تنقض على المارة الذين حاولوا عبور المكان أمام الكلية، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الطلبة.

وقالت نايكي أوينز، إنها شاهدت الأوزة تهاجم شخصين آخرين قبل أن تتمكن من تصوير المشهد، مشيرة إلى أن هذا الحيوان مألوف في الحرم الجامعي، لكنه قد يصبح عدوانيًا عندما يشعر بالتهديد أو يتخذ موقفًا دفاعيًا.

ويُظهر الفيديو مجموعة من الطلبة يترددون في المرور بالقرب من الإوزة، قبل أن تنقض فجأة على إحدى الطالبات.

وسارعت الشابة إلى الهرب، لكنها أسقطت سترتها أثناء محاولتها الابتعاد عن الطائر.

وبدت الطالبة مترددة في العودة لالتقاط سترتها خوفًا من هجوم جديد، فبقيت على مسافة آمنة. وعندها تدخلت طالبة أخرى بسرعة، وتمكنت من انتزاع السترة وإعادتها إليها، بينما كان باقي الطلبة يراقبون الموقف من بعيد.


وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من المستخدمين مع المشهد الذي جمع بين التوتر والطرافة، وأشاد بعضهم بسرعة بديهة الطالبة التي استعادت السترة.

وكتب أحد المعلقين مازحًا أن الطالبة "ضحّت بنفسها من أجل الجميع"، في حين أثنى آخرون على الشخص الذي ساعد في استعادة السترة، معتبرين أن الموقف، رغم بساطته، أظهر روح التعاون بين الطلبة.
