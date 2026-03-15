بنسختها الـ 98.. إليكم القائمة الكاملة لأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار

ستتجه الأنظار إلى حفل توزيع في دورته الثامنة والتسعين، حيث كشفت الأكاديمية عن قائمة الترشيحات للأعمال والنجوم الذين سيخوضون غمار المنافسة السينمائية الأبرز عالمياً.



وقد هيمنت مجموعة من الأفلام الدرامية والتاريخية الضخمة على القائمة، وسط توقعات بمنافسة شرسة في الفئات الكبرى، وعلى رأسها جائزة "أفضل فيلم" و"أفضل إخراج". كما تضمنت الترشيحات أسماءً بارزة لنجوم مخضرمين إلى جانب مواهب صاعدة أثبتت جدارتها خلال العام الماضي، مما يضفي طابعاً من التنوع والتشويق على هذه النسخة.



وتعكس الترشيحات الحالية الاتجاهات الجديدة في الصناعة السينمائية، حيث برزت إنتاجات اعتمدت على تقنيات بصرية مبتكرة وقصص إنسانية عميقة، وهو ما جعل النقاد يصفون هذه بأنها واحدة من أكثر الدورات تقارباً في المستويات الفنية بين المتنافسين.

