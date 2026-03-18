في يومها الأوّل... وفاة طفلة داخل حضانة على يدّ مربية!

قدّم والدان أميركيان دعوى قضائية ضدّ مربية حضانة تبلغ من العمر 30 عامًا، بعد وفاة طفلتهما مادي البالغة من العمر 16 شهرًا، داخل إحدى حضانات ولاية كارولاينا الشمالية.



وكانت الطفلة قد حضرت الحضانة لأول مرة في أيار 2025، وفي اليوم عينه أعلنت وفاتها.



ووفقًا للدعوى، قامت المربية بوضع الطفلة على بطنها، ثم غطّت رأسها ببطانية، وظلت مستلقية فوق جسدها لمدة دقائق حتى توقفت ساق الطفلة عن الحركة، بينما كانت تتصفح هاتفها.

وبعد ذلك، تركت المربية الطفلة بلا حراك على الأرض، ولم تتحقق من حالتها لمدة ثلاث ساعات.



وأفاد التقرير الطبي بأن سبب وفاة الطفلة هو الاختناق؛ نتيجة الضغط على الجسم، وقد تم تصنيفها كجريمة قتل. (ارم نيوز)