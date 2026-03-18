تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

مصر.. أمن المطار يحبط خطة تهريب كبيرة ويوقف شبكة نسائية متخصصة

Lebanon 24
18-03-2026 | 13:35
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في واقعة أشبه بأفلام السينما، أدلت أفراد شبكة نسائية متخصصة في تهريب المواد المخدرة باعترافات تفصيلية ومثيرة أمام جهات التحقيق، وذلك عقب نجاح سلطات مطار القاهرة الدولي في إحباط مخططهن الإجرامي.

المتهمات اللاتي أطلقن على أنفسهن لقب "شبكة الست ستات"، كشفن في أقوالهن عن كواليس رحلتهن من محافظة كفر الشيخ وصولاً إلى صالة السفر بمطار القاهرة، مؤكدات أنهن اتفقن مع كبار تجار المخدرات على تهريب شحنة ضخمة من مخدر "الكبتاجون" إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية باهظة.

وفجرت المتهمات مفاجآت مدوية خلال الاستجواب، حيث اعترفن بلجوئهن إلى حيلة شيطانية للهروب من أجهزة التفتيش والكلاب البوليسية، تمثلت في إخفاء الأقراص المخدرة داخل أماكن حساسة بأجسادهن بمساعدة سيدة متخصصة، ظناً منهن أن هذه الوسيلة ستحول دون اكتشاف الشحنة، إلا أن رياح اليقظة الأمنية تأتي دائماً بما لا تشتهي سفن المهربين، حيث أكدت المتهمات أن التفتيش الذاتي الدقيق والاحترافي الذي قامت به عناصر الشرطة النسائية بمطار القاهرة، كشف المستور وأسقط الأقراص المخبأة في لحظات، لتنهار أحلامهن في الثراء الحرام خلف القضبان.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، برئاسة العميد باسم حجاج، قد رصدت خيوط المخطط بدقة بالغة، وبالتنسيق مع رجال المباحث بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، تم وضع خطة محكمة للإيقاع بكامل أفراد الشبكة بمجرد وصولهن للمطار. وبفضل التدريب العالي لعناصر التأمين، تم رصد علامات الارتباك على المتهمات، وبتمريرهن على أجهزة الفحص المتطورة ومن ثم تفتيشهن بمعرفة الشرطة النسائية، تأكدت الشكوك وعُثر على مخدر الكبتاجون في مخابئ لا تخطر على بال، لتنتهي رحلة "الست ستات" قبل أن تبدأ الطائرة في الإقلاع.

وتعكس هذه الضبطية مدى التطور الذي وصلت إليه أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي، وقدرتها على كشف أعقد حيل التهريب مهما بلغت درجة سريتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمات على ذمة التحقيقات، مع تكليف رجال المباحث بتوسيع دائرة البحث للقبض على الممولين الرئيسيين للشحنة في محافظة كفر الشيخ، لتظل هذه الواقعة درساً قسياً لكل من تسول له نفسه استغلال الحرم المطاري في تجارة السموم، وتأكيداً على أن "اللمسة النسائية" في الأمن المصري باتت صمام أمان لا يمكن تجاوزه.
النيابة العامة

مطار القاهرة

عبد الناصر

القاهرة

النيابة

الرئيسي

المطار

أحلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-03-18
Lebanon24
11:13 | 2026-03-18
Lebanon24
08:39 | 2026-03-18
Lebanon24
06:24 | 2026-03-18
Lebanon24
05:22 | 2026-03-18
Lebanon24
05:17 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24