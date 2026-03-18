في مصر.. مواطن ينجو بأعجوبة بعد حجزه داخل مصعد

في استجابة إنسانية سريعة تعكس يقظة واستعدادها الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة، نجحت قوات الحماية المدنية والنجدة بمديرية أمن في إنقاذ شخص حوصر داخل مصعد معطل بأحد المصانع بدائرة .وبدأت الواقعة بورود بلاغ استغاثة يفيد باحتجاز مواطن داخل كابينة المصعد إثر عطل فني مفاجئ، مما هدد حياته نتيجة نقص الأكسجين وحالة الذعر، وهو ما استدعى تحركاً فورياً من رجال الأمن والإنقاذ الذين انتقلوا إلى موقع الحادث في وقت قياسي.وباستخدام أحدث المعدات الفنية، تمكن رجال الإنقاذ من فتح باب المصعد يدوياً واستخراج الشخص المحتجز بأمان، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في موقع البلاغ قبل نقله بسيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية الكاملة والاطمئنان على حالته الصحية.ولاقت هذه الواقعة صدى واسعاً وإشادة كبيرة من رواد ، الذين تداولوا تفاصيل الاستجابة السريعة، مؤكدين أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياة المواطن ومنع وقوع كارثة. (اليوم السابع)