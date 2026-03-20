|
علماء يكشفون السلوك المرعب للديناصورات الضخمة

علماء يكشفون السلوك المرعب للديناصورات الضخمة
تمكّن علماء الحفريات من العثور على سن من الديناصور الضخم "تيرانوصورس ريكس" Tyrannosaurus rex مغروس في جمجمة ديناصور آخر من نوع "إدمونتوصوروس" Edmontosaurus، ما يوفر دليلًا نادرًا على سلوك الصيد المرعب والتغذية لدى الديناصورات اللاحمة.
 
ووفقاً لموقع "ساينس ألرت" تم اكتشاف الجمجمة شبه المكتملة، في العام 2005، شرق مونتانا، وتعرض الآن في متحف روكيس في بوزمان.
 
ويظهر السن المكسور مغروسًا في الجزء العلوي من أنف الديناصور، مع وجود علامات عض متعددة على جانبي الجمجمة. وأشارت الفحوصات بالأشعة المقطعية إلى أن السن غُرس بقوة كبيرة، ما يشير إلى أن الهجوم وقع قبل موت "إدمونتوصوروس" أو بعده مباشرة.
 
ويقترح موقع السن وقوة العض أن الديناصور الضحية لم ينجُ من الهجوم، وأن "تيرانوصورس ريكس" كان المسؤول عن العض، بناءً على مقارنة شكل السن ومسناته مع أسنان الديناصورات اللاحمة الأخرى التي عاشت في نفس المنطقة. وأظهرت الدراسات أن السن كان يعود إلى"تيرانوصورس ريكس" بالغ بطول جمجمة حوالي متر واحد.
 
وتوضح علامات العض على الجمجمة أن "تيرانوصورس ريكس" لم يكتفِ بقتل الديناصور، بل قام بأكله أيضًا. وتمركزت العلامات على الجانب الأيمن خلف العين، والجانب الأيسر عند الثلث الخلفي من الفك السفلي، وهو المكان الذي يحتوي على أكبر كتلة من العضلات واللحم المتبقية بعد أكل باقي جسم الديناصور.
 
ويعكس هذا السلوك نمط التغذية الذي نراه لدى الحيوانات اللاحمة الحديثة، حيث تبدأ بتناول الأجزاء الغنية باللحم ثم تنتقل إلى الأجزاء الأقل. أخبار ذات علاقة "يشبه التنانين الأسطورية".. اكتشاف ديناصور جديد في الصحراء الكبرى وتُعد هذه الحفريات نادرة جدًا، إذ توفر أدلة مباشرة على أن "تيرانوصورس ريكس"قد اصطاد وابتلع فريسته، وتوضح سلوكيات الصيد والتغذية المعقدة لدى الديناصورات الكبيرة.
كانييه ويست يكشف نوبة الهوس التي أثرت على سلوكه
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون: 1 من كل 6 أشخاص في العالم مُصاب بالعقم
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: السلوك الإيراني الحالي ليس وليد الصدفة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:01 | 2026-03-19
Lebanon24
16:36 | 2026-03-19
Lebanon24
12:54 | 2026-03-19
Lebanon24
10:59 | 2026-03-19
Lebanon24
07:23 | 2026-03-19
Lebanon24
05:31 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
