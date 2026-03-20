تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ألفت كتابا عن الحزن بعد وفاة زوجها.. فأدينت بقتله!

Lebanon 24
20-03-2026 | 02:14
A-
A+
ألفت كتابا عن الحزن بعد وفاة زوجها.. فأدينت بقتله!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في واحدة من أكثر القضايا صدمة في الولايات المتحدة، تحولت قصة أم بدت وكأنها تحاول مواساة أطفالها بعد وفاة والدهم إلى ملف جنائي ثقيل، بعدما كشفت التحقيقات أن الزوجة نفسها متهمة بقتل زوجها ثم إصدار كتاب عن كيفية التعايش مع الحزن.

بطلة القضية هي كوري ريتشينز البالغة 35 عاما، والتي ألّفت كتابا بعنوان "هل أنت معي؟" وقدّمته على أنه وسيلة لمساعدة أطفالها على تجاوز ألم فقدان والدهم. لكن ما لم يكن ظاهرا آنذاك هو أن خلف هذا الكتاب قصة أكثر قتامة، إذ توصلت المحكمة إلى أن كوري هي من قتلت زوجها إريك ريتشينز.

في بداية القضية، بدا المشهد وكأنه وفاة مفاجئة داخل منزل العائلة، وزوجة مفجوعة تحاول التماسك من أجل أطفالها. لكن مسار التحقيق تبدل لاحقا بعدما أظهرت التقارير الطبية أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل نجمت عن جرعة قاتلة من "الفنتانيل" تجاوزت الحد المميت بأضعاف.

وكشفت التحقيقات أيضا أن إريك كان قد نجا قبل أسابيع من محاولة تسميم سابقة، وأنه أخبر أحد أصدقائه بأنه يشعر بأن زوجته تحاول قتله، وهي العبارة التي اكتسبت لاحقا أهمية كبيرة في كشف خيوط الجريمة.

ومع تقدم التحقيق، بدأت الأدلة تتراكم، من رسائل نصية وعمليات شراء مواد مخدرة، إلى تفاصيل تتعلق بوجبة عشاء انتهت بمشروب قاتل. كما ظهرت دوافع مالية وشخصية، إذ تبين أن كوري كانت تعاني ديونا كبيرة مرتبطة بأعمالها في العقارات، وكانت تسعى، وفق ما عرضته المحكمة، إلى الاستفادة من وثائق التأمين على الحياة والانفصال إلى حياة أخرى.

وخلال المحاكمة، استعرض الادعاء أكثر من أربعين شهادة ومجموعة من الروايات المتقاطعة، ما أدى إلى إدانة كوري ريتشينز بخمس تهم، بينها القتل والشروع في القتل والاحتيال التأميني والتزوير. وهي تواجه حاليا عقوبة قد تتراوح بين السجن 25 عاما والمؤبد، على أن يصدر الحكم في 13 أيار.

وأثارت القضية موجة واسعة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن العدالة أخذت مجراها، فيما رأى آخرون أن الأطفال هم الضحية الأكبر في هذه الجريمة. (AP)
Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

كوري ريتشينز

أمين على

القضايا

بيت أ

إريك

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24