تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

عالم الحيوان المدهش.. 9 سلوكيات غريبة تكشف أسرار الطبيعة (صور)

Lebanon 24
20-03-2026 | 04:45
A-
A+
عالم الحيوان المدهش.. 9 سلوكيات غريبة تكشف أسرار الطبيعة (صور)
عالم الحيوان المدهش.. 9 سلوكيات غريبة تكشف أسرار الطبيعة (صور)
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يخفي عالم الحيوان سلوكيات مدهشة تتجاوز المألوف، من طقوس التودد الغريبة إلى أساليب الدفاع الصادمة، وصولا إلى عادات اجتماعية معقدة تكشف مدى تنوع الكائنات الحية وقدرتها على التكيّف.

من بين هذه السلوكيات اللافتة، تبرز خنفساء الروث الأفريقية التي لا تكتفي بالنظر إلى الأرض، بل تستعين بضوء مجرة "درب التبانة" لتحديد مسارها بدقة، ما يساعدها على الابتعاد سريعا بحمولتها عن منافسيها.
تسترشد خنافس الروث بالنجوم: فبينما تنظر معظم المخلوقات إلى الأرض، تنظر خنفساء الروث الأفريقية إلى السماء. تستخدم هذه الحشرات الصغيرة ضوء مجرة درب التبانة للتنقل في خطوط مستقيمة، مما يضمن لها دحرجة حمولتها الثمينة بعيدًا عن اللصوص المنافسين بسرعة.
وفي اعماق البحر، يظهر ذكر سمكة البخاخ ذات البقع البيضاء كأنه فنان هندسي، إذ يقضي أياما في تشكيل دوائر دقيقة على الرمال مستخدما زعانفه، في محاولة لجذب الأنثى وتهيئة موقع مناسب للتعشيش.
سمكة البخاخ تُنشئ ما يُشبه "دوائر المحاصيل" تحت الماء: تُعتبر ذكور سمكة البخاخ ذات البقع البيضاء فنانين بارعين. لجذب الأنثى، يقضون أيامًا وهم يُرفرفون بزعانفهم في الرمال لرسم أنماط دائرية هندسية مثالية. تُعدّ هذه "الدوائر" بمثابة موقع تعشيش ولفتة رومانسية رائعة تتطلب جهدًا كبيرًا.

أما سحلية تكساس المقرنة، فلها أسلوب دفاع يثير الدهشة، إذ تستطيع عند الخطر قذف الدم من محيط عينيها باتجاه المفترس، في محاولة لإرباكه وإبعاده.
السحالي المقرنة تطلق الدم من عيونها: عندما يقترب منها مفترس، تمتلك سحلية تكساس المقرنة آلية دفاعية مروعة. إذ يمكنها زيادة ضغط الدم في رأسها حتى تتمزق الأوعية الدموية حول جفنيها، فتطلق تيارًا من الدم ذي مذاق كريه على المهاجم.

وفي القطب الجنوبي، يلجأ ذكر بطريق أديلي إلى تقديم حصاة ناعمة وجميلة للأنثى كنوع من طلب الارتباط، فإذا قبلتها، يبدأ الاثنان باستخدامها في بناء العش.
طيور البطريق الأديلي الذكور تتقدم لخطبة الإناث بالحصى: في القطب الجنوبي المتجمد، تُعتبر الحصى عقارات ثمينة. يتقدم ذكور البطريق الأديلي لخطبة الإناث بتقديم أنعم وأجمل حصاة يجدونها. إذا قبلت الأنثى الهدية، يستخدمانها لبناء عشهما معًا.

ومن أكثر السلوكيات تطرفا، ما تقوم به بعض أنواع النمل في بورنيو، إذ تضحي بنفسها لحماية المستعمرة عبر تمزيق جسدها وإطلاق مادة لزجة وسامة على العدو.
النمل المتفجر يضحي بنفسه: بعض أنواع النمل البورنيوي هي حرفياً "قنابل حية". عندما تتعرض مستعمرتها للتهديد، يمكن للنمل العامل أن يمزق أجسامه طواعية، ويرش سائلاً أصفر لزجاً وساماً على الدخيل لإيقافه في مساره، ويضحي بحياته.

ويبرز أيضا طائر القيثارة الأسترالي بقدرته الاستثنائية على تقليد الأصوات، فلا يكتفي بمحاكاة الطيور الأخرى، بل يقلد كذلك أصوات المناشير الكهربائية والكاميرات وإنذارات السيارات بدقة لافتة.
طائر القيثارة يقلد المناشير الكهربائية والكاميرات: يُعد طائر القيثارة الأسترالي أفضل مقلد في العالم. فبينما يقلد أصوات الطيور الأخرى لجذب الشريك، فإنه يُعيد إنتاج أصوات بيئته بدقة متناهية، بما في ذلك صوت المناشير الكهربائية، وأصوات غالق الكاميرات، وحتى أصداء إنذارات السيارات التي تتردد في الغابة.

أما خيار البحر، فعندما يواجه تهديدا، يلجأ إلى إخراج أحشائه لإرباك المفترسات، قبل أن يتمكن لاحقا من تجديد ما فقده.
خيار البحر يُخرج أحشاءه: عندما يشعر خيار البحر بالخطر، يلجأ إلى خطة هروب جريئة. إذ يُطلق أعضاءه الداخلية من مؤخرته لإرباك المفترسات أو تشتيت انتباهها. لا داعي للقلق، فخيار البحر ينجو من هذه المحنة، ويعيد نمو أجزائه المفقودة في النهاية.

وفي مشهد لا يخلو من الغرابة، تتجمع الغربان حول أحد أفرادها النافق في سلوك يشبه "الجنازة"، ويعتقد العلماء أن هذا التصرف لا يقتصر على الحداد، بل يساعدها أيضا على فهم مصدر الخطر.
الغربان تُقيم "مراسم جنازة" للموتى: عندما يعثر غراب على رفيق نافق، فإنه غالبًا ما يُطلق نداءً خاصًا أشبه بنداء التوبيخ لحشد السرب. ولا يقتصر الأمر على مجرد الحداد، بل يعتقد العلماء أنها تُجري تحقيقًا لمعرفة سبب الوفاة والتعرف على المخاطر المحتملة في المنطقة.

وتظهر فئران الخلد العارية سلوكا اجتماعيا فريدا، إذ تعتمد الملكة على فضلاتها في التأثير على الإناث الأخريات داخل المستعمرة، بما يعزز دورهن في رعاية الصغار.
تتغذى فئران الخلد العارية على "براز الملكة": في مستعمرة فئران الخلد العارية، تتكاثر الملكة فقط. ولجعل الإناث الأخريات يساعدنها في رعاية صغارها، تطعمهن برازها. تعمل الهرمونات الموجودة في فضلاتها على "برمجة" الفئران الخاضعة لتصبح مربيات أطفال متفانيات وحنونات.

وأخيرا، تملك ضفادع الخشب قدرة مذهلة على النجاة من الشتاء القارس، إذ تتجمد أجسامها بشكل شبه كامل، ويتوقف نبض القلب والتنفس، قبل أن تعود إلى الحياة مع حلول الربيع وكأن شيئا لم يكن.
١٠. ضفادع الخشب تتجمد تمامًا في الشتاء: للبقاء على قيد الحياة في شتاء ألاسكا القارس، تتحول ضفادع الخشب إلى ما يشبه "الجليد المتجمد". يتوقف نبض قلبها وتنفسها، ويتجمد ما يصل إلى ثلثي سوائل جسمها. في الربيع، تذوب هذه الضفادع ببساطة وتقفز بعيدًا دون أي مشكلة.

هذه السلوكيات تكشف أن الطبيعة لا تزال تحتفظ بأسرار تفوق الخيال، وأن عالم الحيوان مليء بالمفاجآت التي تجعل كل كائن قصة قائمة بحد ذاتها. (news18)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني متحدثًا في "منتدى دافوس": النظام العالمي القديم يتفكك بسرعة مدهشة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تغيرت سلوكيات البشر مؤخراً؟.. دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى وسط قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

صور

الأفريقية

الأسترالي

الملكة

الغراب

العلم

الهدي

الحص

أديل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-03-20
Lebanon24
03:43 | 2026-03-20
Lebanon24
02:14 | 2026-03-20
Lebanon24
00:26 | 2026-03-20
Lebanon24
00:00 | 2026-03-20
Lebanon24
23:01 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24