سحب "حبيبات الماء" في أميركا بعد وفاة طفل وتسجيل آلاف الإصابات

أعلنت الأميركية (CPSC) سحب لعبة "حبيبات الماء" من الأسواق اعتبارًا من 12 آذار، بعد تسجيل وفاة طفل وآلاف الإصابات المرتبطة باستخدامها.

وأوضحت اللجنة أن هذه الحبيبات، المصنوعة من مواد تتمدد عند ملامستها للماء، قد تتسبب في انسداد الجهاز الهضمي إذا ابتلعها الأطفال، كما يمكن أن يؤدي إدخالها في الأنف أو الأذن إلى إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وبحسب تقديرات نظام الإصابات الوطني (NEISS)، تم تسجيل نحو 6300 حالة إصابة بين الأطفال بين عامي 2017 و2022، استدعت جميعها نقلهم إلى أقسام الطوارئ. كما أشار تقرير رسمي عام 2023 إلى وفاة طفل واحد على الأقل، إضافة إلى حالة أخرى لطفل خضع لعدة عمليات جراحية بعد ابتلاع إحدى هذه الحبيبات.

وتُستخدم هذه الألعاب على نطاق واسع في الأنشطة الحسية وتجارب الأطفال، وهي عبارة عن كرات صغيرة جافة يمكن أن تتمدد حتى 300 ضعف حجمها عند امتصاص الماء، وغالبًا ما تُطرح بألوان جذابة تزيد من إقبال الأطفال عليها.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات المصنعة الالتزام بمعايير صارمة تحدد مدى تمدد الحبيبات، إضافة إلى قيود على مستويات مادة "الأكريلاميد" بسبب مخاوف تتعلق بالسمّية، مع إلزامها بوضع تحذيرات واضحة بشأن خطر الاختناق.

وأكدت اللجنة أن بيع أي منتجات لا تستوفي المعايير الجديدة أصبح غير قانوني في ، مشددة على أن الشركات المخالفة ستواجه إجراءات صارمة.