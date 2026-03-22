تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.. مراهق أنهى حياته

Lebanon 24
22-03-2026 | 05:49
A-
A+
بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.. مراهق أنهى حياته
بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.. مراهق أنهى حياته
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خيّم الحزن على ولاية نيوهامبشاير الأميركية بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، في حادثة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التنمّر وأهمية التعامل الجدي مع الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.

وأفادت عائلة جوزيا مايكل دوينيل أن وفاته وقعت في بلدة ألستيد بعد أيام قليلة من عيد ميلاده، ووصفت ما جرى بأنه فاجعة قاسية هزّت أفراد الأسرة والمحيطين به.

وفي موازاة ذلك، أشارت شاينا ستيبينز، التي عرّفت نفسها بأنها عمته، إلى أن الفتى كان يواجه تنمّراً متكرراً في المدرسة وعلى متن الحافلة، معتبرة أن معاناته لم تلقَ الاستجابة المطلوبة خارج المنزل، رغم محاولات العائلة الوقوف إلى جانبه ومتابعة وضعه.

وأضافت أن الصبي كان يحظى بمحبة كبيرة من عائلته، التي وصفته بأنه طفل مميز ترك أثراً كبيراً في حياة كل من عرفه، فيما أطلقت الأسرة حملة تبرعات لتغطية نفقات الجنازة وتكريم ذكراه.

وفي تعليق على الحادثة، شددت سوزان ستيرنز، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للأمراض العقلية في نيوهامبشاير، على أهمية التحدث بصراحة مع الأطفال والمراهقين عند ملاحظة مؤشرات نفسية مقلقة، مؤكدة أن الحوار الهادئ والمباشر قد يشكّل خطوة أساسية في تقديم الدعم المناسب لهم. (بيبول)
Advertisement
مايكل

ستيرن

بيبول

شاين

بيرة

ساسي

لايت

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24