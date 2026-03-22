منوعات
بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.. مراهق أنهى حياته
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
خيّم الحزن على ولاية نيوهامبشاير الأميركية بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، في حادثة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التنمّر وأهمية التعامل الجدي مع الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.
وأفادت عائلة جوزيا
مايكل
دوينيل أن وفاته وقعت في بلدة ألستيد بعد أيام قليلة من عيد ميلاده، ووصفت ما جرى بأنه فاجعة قاسية هزّت أفراد الأسرة والمحيطين به.
وفي موازاة ذلك، أشارت شاينا ستيبينز، التي عرّفت نفسها بأنها عمته، إلى أن الفتى كان يواجه تنمّراً متكرراً في المدرسة وعلى متن الحافلة، معتبرة أن معاناته لم تلقَ الاستجابة المطلوبة خارج المنزل، رغم محاولات العائلة الوقوف إلى جانبه ومتابعة وضعه.
وأضافت أن الصبي كان يحظى بمحبة كبيرة من عائلته، التي وصفته بأنه طفل مميز ترك أثراً كبيراً في حياة كل من عرفه، فيما أطلقت الأسرة حملة تبرعات لتغطية نفقات الجنازة وتكريم ذكراه.
وفي تعليق على الحادثة، شددت سوزان ستيرنز، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للأمراض العقلية في نيوهامبشاير، على أهمية التحدث بصراحة مع الأطفال والمراهقين عند ملاحظة مؤشرات نفسية مقلقة، مؤكدة أن الحوار الهادئ والمباشر قد يشكّل خطوة أساسية في تقديم الدعم المناسب لهم. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
22/03/2026 15:21:21
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
22/03/2026 15:21:21
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيكاي" يتعافى قليلاً دون تعويض خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام
Lebanon 24
"نيكاي" يتعافى قليلاً دون تعويض خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام
22/03/2026 15:21:21
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن طلب من ترامب ضرب بلاده.. إيراني ينهي حياته
Lebanon 24
بعد أن طلب من ترامب ضرب بلاده.. إيراني ينهي حياته
22/03/2026 15:21:21
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد ساعات من الإنقاذ… انتشال جثمان طفل من بئر في ميسان
Lebanon 24
بعد ساعات من الإنقاذ… انتشال جثمان طفل من بئر في ميسان
08:22 | 2026-03-22
22/03/2026 08:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
Lebanon 24
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
05:47 | 2026-03-22
22/03/2026 05:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تتجه لفرض سن أدنى لاستخدام منصات التواصل
Lebanon 24
أوروبا تتجه لفرض سن أدنى لاستخدام منصات التواصل
02:07 | 2026-03-22
22/03/2026 02:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 01:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
13 ساعة مع الجثمان.. واقعة صادمة على رحلة جوية
Lebanon 24
13 ساعة مع الجثمان.. واقعة صادمة على رحلة جوية
01:18 | 2026-03-22
22/03/2026 01:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
Lebanon 24
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
03:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
11:22 | 2026-03-21
21/03/2026 11:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في منوعات
08:22 | 2026-03-22
بعد ساعات من الإنقاذ… انتشال جثمان طفل من بئر في ميسان
05:47 | 2026-03-22
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
02:07 | 2026-03-22
أوروبا تتجه لفرض سن أدنى لاستخدام منصات التواصل
01:56 | 2026-03-22
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:18 | 2026-03-22
13 ساعة مع الجثمان.. واقعة صادمة على رحلة جوية
01:15 | 2026-03-22
برجك اليوم
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 15:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
