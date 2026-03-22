بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.. مراهق أنهى حياته

خيّم الحزن على ولاية نيوهامبشاير الأميركية بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، في حادثة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التنمّر وأهمية التعامل الجدي مع الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.



وأفادت عائلة جوزيا دوينيل أن وفاته وقعت في بلدة ألستيد بعد أيام قليلة من عيد ميلاده، ووصفت ما جرى بأنه فاجعة قاسية هزّت أفراد الأسرة والمحيطين به.



وفي موازاة ذلك، أشارت شاينا ستيبينز، التي عرّفت نفسها بأنها عمته، إلى أن الفتى كان يواجه تنمّراً متكرراً في المدرسة وعلى متن الحافلة، معتبرة أن معاناته لم تلقَ الاستجابة المطلوبة خارج المنزل، رغم محاولات العائلة الوقوف إلى جانبه ومتابعة وضعه.



وأضافت أن الصبي كان يحظى بمحبة كبيرة من عائلته، التي وصفته بأنه طفل مميز ترك أثراً كبيراً في حياة كل من عرفه، فيما أطلقت الأسرة حملة تبرعات لتغطية نفقات الجنازة وتكريم ذكراه.



وفي تعليق على الحادثة، شددت سوزان ستيرنز، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للأمراض العقلية في نيوهامبشاير، على أهمية التحدث بصراحة مع الأطفال والمراهقين عند ملاحظة مؤشرات نفسية مقلقة، مؤكدة أن الحوار الهادئ والمباشر قد يشكّل خطوة أساسية في تقديم الدعم المناسب لهم. (بيبول)

