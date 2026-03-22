مصرع ثلاث نساء بينهم عروس في حادث سير مأساوي بدهوك شمال العراق

لقيت ثلاث نساء بينهنّ عروس كانت تستعد لحفل زفافها، مصرعهنّ وأصيب أربعة أشخاص آخرون في حادث سير مروّع شهدته في شمال ، بعد أن انحرفت سيارتهم وسقطت في النهر.



وقالت وسائل إعلام : "إن سيارة من نوع (بي إم دبليو) كان على متنها سبعة أشخاص، انحرفت عن الطريق وانقلبت في نهر الخازر في سقوط مأساوي أنهى فرحاً كان من المقرر إقامته عصر اليوم الأحد".



وأوضحت "أن عروساً وخمس نساء أخريات كنّ في السيارة برفقة السائق، وفور وقوع الحادث توفيت العروس وامرأتان معها، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وتداولت صحف محلية صوراً من موقع الحادث أظهرت السيارة غارقة وسط النهر، والجثث وهي مغطاة على وسط انتشار لفرق الإنقاذ ومدنيين تواجدوا في المكان.



وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً من قبل المدونين عبر الذين أبدوا حزنهم لهذه النهاية للشابة التي كانت تستعد ليوم زفافها، لافتين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التهور في القيادة لا سيما أثناء الأعراس.



ووفقاً لإحصائيات رسمية، يُسجّل العراق سنوياً آلاف الحوادث المرورية التي تُسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، ومن أبرز أسبابها مخالفة سائقي السيارات لقوانين المرور وعدم التزامهم بها، وغياب الفحص الفني الدوري للسيارات، بالإضافة إلى تهالك بعض الطرق وعدم استيعابها لعدد السيارات وعدم إنارتها بشكل جيد.



وعملت الجهات المعنية في السنوات الماضية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الطرق وتنظيم حركة السير على الطرقات العامة للحد من الحوادث، من خلال وضع كاميرات المراقبة والرادارات والعلامات المرورية والإرشادية على الطرقات.



