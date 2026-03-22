تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
|
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مصرع ثلاث نساء بينهم عروس في حادث سير مأساوي بدهوك شمال العراق

Lebanon 24
22-03-2026 | 14:04
A-
A+

مصرع ثلاث نساء بينهم عروس في حادث سير مأساوي بدهوك شمال العراق
مصرع ثلاث نساء بينهم عروس في حادث سير مأساوي بدهوك شمال العراق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقيت ثلاث نساء بينهنّ عروس كانت تستعد لحفل زفافها، مصرعهنّ وأصيب أربعة أشخاص آخرون في حادث سير مروّع شهدته محافظة دهوك في شمال العراق، بعد أن انحرفت سيارتهم وسقطت في النهر.

وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن سيارة من نوع (بي إم دبليو) كان على متنها سبعة أشخاص، انحرفت عن الطريق وانقلبت في نهر الخازر في سقوط مأساوي أنهى فرحاً كان من المقرر إقامته عصر اليوم الأحد".

وأوضحت وسائل الإعلام "أن عروساً وخمس نساء أخريات كنّ في السيارة برفقة السائق، وفور وقوع الحادث توفيت العروس وامرأتان معها، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتداولت صحف محلية صوراً من موقع الحادث أظهرت السيارة غارقة وسط النهر، والجثث وهي مغطاة على ضفة النهر وسط انتشار لفرق الإنقاذ ومدنيين تواجدوا في المكان.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً من قبل المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا حزنهم لهذه النهاية للشابة التي كانت تستعد ليوم زفافها، لافتين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التهور في القيادة لا سيما أثناء الأعراس.

ووفقاً لإحصائيات رسمية، يُسجّل العراق سنوياً آلاف الحوادث المرورية التي تُسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، ومن أبرز أسبابها مخالفة سائقي السيارات لقوانين المرور وعدم التزامهم بها، وغياب الفحص الفني الدوري للسيارات، بالإضافة إلى تهالك بعض الطرق وعدم استيعابها لعدد السيارات وعدم إنارتها بشكل جيد.

وعملت الجهات المعنية في السنوات الماضية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الطرق وتنظيم حركة السير على الطرقات العامة للحد من الحوادث، من خلال وضع كاميرات المراقبة والرادارات والعلامات المرورية والإرشادية على الطرقات. (ارم نيوز)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-22
Lebanon24
08:22 | 2026-03-22
Lebanon24
05:49 | 2026-03-22
Lebanon24
05:47 | 2026-03-22
Lebanon24
02:07 | 2026-03-22
Lebanon24
01:56 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24