مصرع 5 من أسرة واحدة بحادث سير مروع في ذمار اليمنية

لقيَ 5 أشخاص حتفهم، وأُصيب اثنان آخران بجراح خطيرة، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأحد، جراء حادث مروري وصُف بـ"المروع" شهدته شمالي اليمن.وتشير التفاصيل، إلى أن الحادث ناجم عن انزلاق مركبة تقل إحدى الأسر من محافظة إب وسط البلاد أثناء توجههم من محافظتهم إلى ، لقضاء ما تبقى من إجازة العيد.وذكرت تقارير محلية، أن انزلاق السيارة أدى إلى اصطدامها بإحدى شاحنات النقل الثقيل (قاطرة) واستقرارها أسفل منها.وبحسب المصادر، فقد أسفر الحادث عن وفاة رب الأسرة وزوجته واثنين من أولاده وزوجة ابنه، إلى جانب إصابة نجله الثالث وأحد أحفاده، بجروح بالغة.وتعاني العديد من الطرقات ، خاصة الرابطة بين المحافظات، من تهالك كبير في البُنية التحتية وافتقارها لأعمال الصيانة، وانعدام شبه كُلي لأعمدة الإنارة، إلى جانب تهور العديد من السائقين، ما يرفع من نسب وقوع الحوادث المرورية، المتسببة سنويًا بوفاة وجرح آلاف اليمنيين بينهم نساء وأطفال.ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي، الصادر عن لشرطة السير بوزارة الداخلية اليمنية، فقد شهد أول أيام المبارك، وقوع 15 حادثًا مروريًا أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجراح متفرقة، إضافة إلى خسائر مادية بلغت أكثر من 15 مليون ، وذلك في عدد من المحافظات المختلفة.