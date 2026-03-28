تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

أسرة عبد الحليم حافظ تتجه للقضاء ضد طبيب مصري بعد تصريحات مثيرة للجدل

Lebanon 24
A-
A+
أسرة عبد الحليم حافظ تتجه للقضاء ضد طبيب مصري بعد تصريحات مثيرة للجدل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدء اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الطبيب المصري ضياء العوضي، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً.

وكان العوضي قد نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه امتلاكه معلومات طبية “تحليلية” حول الحالة الصحية للعندليب الأسمر، مشيراً إلى وجود أخطاء في طريقة علاجه خلال فترة وجوده في لندن، ما أثار غضب عائلته.

رد حاسم من العائلة

 

وأكدت الأسرة، عبر بيان رسمي على “فيسبوك”، رفضها الكامل لما ورد في الفيديو، مشددة على أنها ستتعامل مع الأمر عبر المسار القانوني دون الانجرار إلى ردود غير لائقة.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله يُعد “تجاوزاً غير مقبول” بحق فنان لا يزال يحظى بمحبة واسعة في مصر والعالم العربي، معتبرة أن الهدف من هذه التصريحات هو إثارة الجدل وجذب المشاهدات.

تحرك قانوني رسمي

 

وكشفت الأسرة أنها كلفت المحامي ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن جميع ما ورد في الفيديو سيُواجه وفقاً للقانون.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه سيرة عبد الحليم حافظ تحظى باهتمام واسع، بوصفه أحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين.

 
مواقع التواصل الاجتماعي

عبد الحليم حافظ

الحليم حافظ

ياسر قنطوش

عبد الحليم

فيسبوك

العوضي

الأسمر

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-03-28
Lebanon24
05:00 | 2026-03-28
Lebanon24
02:00 | 2026-03-28
Lebanon24
01:23 | 2026-03-28
Lebanon24
00:00 | 2026-03-28
Lebanon24
16:26 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24