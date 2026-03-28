أسرة عبد الحليم حافظ تتجه للقضاء ضد طبيب مصري بعد تصريحات مثيرة للجدل

أعلنت أسرة الفنان الراحل حافظ بدء اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الطبيب المصري ، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً.

وكان العوضي قد نشر مقطع فيديو عبر ، ادعى فيه امتلاكه معلومات طبية “تحليلية” حول الحالة الصحية للعندليب ، مشيراً إلى وجود أخطاء في طريقة علاجه خلال فترة وجوده في ، ما أثار غضب عائلته.

رد حاسم من العائلة

وأكدت الأسرة، عبر بيان رسمي على “فيسبوك”، رفضها الكامل لما ورد في الفيديو، مشددة على أنها ستتعامل مع الأمر عبر المسار القانوني دون الانجرار إلى ردود غير لائقة.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله يُعد “تجاوزاً غير مقبول” بحق فنان لا يزال يحظى بمحبة واسعة في مصر والعالم العربي، معتبرة أن الهدف من هذه التصريحات هو إثارة الجدل وجذب المشاهدات.

تحرك قانوني رسمي

وكشفت الأسرة أنها كلفت المحامي ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن جميع ما ورد في الفيديو سيُواجه وفقاً للقانون.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه سيرة تحظى باهتمام واسع، بوصفه أحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين.