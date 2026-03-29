مشاجرة تنتهي بمقتل قاصر في مصر والشرطة تضبط المتهم

تمكنت بالبحيرة في مصر من ضبط شاب لاتهامه بقتل صديقه إثر مشاجرة بينهما، قام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة في بوسط مدينة إيتاى البارود أسفرت عن مصرع م.ك.ع 17 عاماً، مقيم مدينة إيتاي البارود.و تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه فى الدراسة نظراً لوجود خلافات بينهما تطور إلى مشاجرة، قام على أثره بطعن المجني عليه بآلة حادة كانت بحوزة المتهم الذى أدى إلى وفاته .وتم التحفظ على جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف .وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)