حادثة غريبة... رمت 88 ألف دولار من نافذة المنزل!

رمت طفلة عمرها 8 سنوات في حيّ ميشانسكي في ، حقيبة تحتوي على 88 ألف دولار من نافذة المنزل إلى الشارع، انتقاما من أمها بعد خلاف ومشادة كلامية بينهما.



وبعد سقوط الحقيبة في الشارع، عثر عليها بعض المراهقين، فأخذوا القسم الأكبر من النقود وأحرقوا الباقي، دون أن تُحدد دوافع هذا السلوك.



ووفقا للجهات المعنية، سيتم إعادة 83 ألف دولار إلى صاحبتها، فيما سيجري التحقيق بشأن المبلغ المتبقي الذي أقدم المراهقون على إتلافه. (روسيا اليوم)

